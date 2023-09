Juan Juncosa

Arriba setembre i en aquestes dates la tornada… La tornada de les vacances, la tornada a escola, la tornada al que és quotidià. En definitiva, la tornada a la rutina. Us asseguro que no és tan dolent com sembla. Pensa que hi ha persones que no han pogut fer vacances o persones que no tenen una feina a la qual tornar. Tant per al bo com per al dolent, la vida cal viure-la dia a dia. Evidentment que hem de tenir certa preocupació pel futur, i en la mesura que sigui possible deixar-ho el més pla possible.

Però si hi ha alguna cosa que no canvia mai és la seguretat que la vida canvia. La vida és canvi i els canvis poden no importar-nos, no agradar-nos o encantar-nos. Sigui com sigui continuaran succeint canvis, això és el que fa la vida i el pas del temps. Canviar-nos com a persones, canviar els nostres camins, etc. Per tant, no et deprimeixis per tornar a aquesta rutina i haver acabat les vacances, ja que pot ser que algun dia enyoris aquesta rutina de la qual ara et queixes. L’important és saber adaptar-se tan bé com sigui possible als canvis que la vida et porti. Els canvis a vegades ens poden provocar confusió o por, ja que són diversos els sentiments que genera el canvi. Adaptar-se i no nedar contra corrent és el que més t’ajudarà. Així que si la tornada a … et preocupa pensa que sempre pots intentar canviar i deixar de viure els sentiments de la tornada per a passar a viure els del canvi.





Tots els articles a www.juanjuncosa.com.