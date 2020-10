La tornada a les escoles, l’arribada de la vacuna i les mesures econòmiques, les inquietuds ciutadanes

El cap de Govern ha reconegut a l’inici de la compareixença que la incidència de la pandèmia a Andorra és molt alta i ha justificat aquest fet en què el país rep molts turistes. Aquest estiu, ha destacat, s’han rebut 2 milions de visitants.

Una de les preguntes ha estat al voltant de com està l’aparició de la vacuna. En aquest sentit, el Ministre de Salut ha reconegut retards per verificar i validar d’una manera molt segura aquestes vacunes. Amb tot, reconeix que la bona relació amb França i Espanya farà que Andorra en disposi de les necessàries.

El Ministre ha insistit en el fet que l’afectació de la mascareta per a la salut no és certa i ha defensat la importància de portar-la com a mesura de contenció.

Espot ha recordat que tot i que la malaltia no és greu per a la majoria dels joves, si no segueixen les mesures preventives, poden posar en risc la resta de ciutadans. Amb tot, creu que els comportaments incívics han estat absolutament minoritaris. També ha recordat la importància de complir les mesures restrictives en les relacions socials en espais públics i privats.

La gestió de la pandèmia i els controls als centres escolars, han centrat bona part de la roda de premsa. En aquest sentit, el ministre Martínez Benazet ha esmentat les diferències entre la vigilància passiva o l’aïllament parcial i el total.

Sobre l’economia, s’estudien alternatives per aquells negocis que no han pogut obrir.