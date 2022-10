La Titan Series Almeria, del 7 al 11 d’octubre, amb representació andorrana

Ramon Aranda, biker del QUALITY TEAM, té el primer as del Poker de Titans i, ara, l’oportunitat d’obtenir el segon, si aconsegueix ser finisher de la Titan Series Almeria, que tindrà lloc entre el 7 i el 11 d’octubre al desert de Tabernas. Els altres 2 asos seran al mes de desembre a la Titan Desert Saudi Arabia i el proper abril a la Titan Desert Marroc.

Ser finisher dels 4 esdeveniments de la marca Titan Desert dins de 365 dies, és l’objectiu prioritari per Aranda. Aquest és el premi que es vol emportar per a tancar l’etapa on s’ha convertit en l’únic biker en haver acabat totes les edicions de la Titan Desert.

Com a Andorrans que acompanyaran Aranda a Almeria hi ha: Joaquim Tomás, Liliana de Silva, François Fuentes i Vicenç Gimenez. Tots ells han estat finishers de la darrera edició de la Titan Desert el passat mes de maig i, Vicenç Gimenez, en vàries edicions, ha estat guardonat amb el títol de Titan Legend, per haver fet més de 3.500 km pel desert marroquí.

La cursa comença el dia 7 d’octubre, amb un pròleg de 20 km que definirà els calaixos de sortida per als propers dies.

L’etapa 1 és un bucle de 102 km i 1.765 mD+ des del Toyo.

La segona etapa portarà als corredors cap al MiniHolliwood pel desert de Tabernas, amb un recorregut de 67 i 1.831 metres de desnivell positiu) .

A l’etapa 3 s’haurà de coronar el mític port de Velefique, amb un total de 116km i 2.307mD+, considerada l’etapa reina i on es decidirà el podi final.

Ja en la darrera etapa, portarà als corredors de nou al Toyo, passant pel campament militar de la Legión, amb un recorregut de 67km i 1.237mD+.