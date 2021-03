La teva manicura de primavera en 4 tendències… Visca el color!

ja ha arribat la primavera, amb tot el que això implica. Canvi d’armari, canvi de maquillatge, tal vegada un canvi de look… i les ungles? Doncs sí, les nostres ungles també es preparen per a l’ocasió, vestint nous colors i acabats que ens aportin vitalitat i alegria. En aquesta entrada d’avui et portem 4 idees per a la teva manicura de primavera. Propostes fresques, cridaneres i, sobretot, de rabiosa actualitat, perquè ja se sap que els detalls són els que aconsegueixen marcar la diferència.

1. Naturalment belles

La cerca de la bellesa natural es trasllada també a les ungles, amb una tendència que posa el focus en la salut d’aquestes: la manicura japonesa. Es tracta d’una mena de manicura que es basa en la reparació i la cura de les ungles, i que està especialment indicada per als mesos de primavera, ja que és una època en la qual les ungles solen estar més fràgils. El resultat són unes ungles impecables i brillants, amb tot just una mica de color. Una proposta de baix manteniment que et servirà per a qualsevol ocasió i que, a més, òpticament cregui un efecte de dits més llargs.

2. Manicura francesa multicolor

Des que el 1975 Jeff Pink creés a Hollywood la manicura francesa, aquest “look natural per a ungles” s’ha convertit en un bàsic, temporada rere temporada. Aquesta primavera, la gran aposta és la francesa amb color en les puntes: tons neó, grocs fluor, verde llima, estampats, animal print, taronges o vermells de gran força, divertits i molt cridaners. Com explica Karen Miller, Brand manager de Califòrnia Dreaming (distribuïdora d’ORLY), “és una tendència que està arrasant, per exemple, en xarxes com Instagram, on veiem diàriament manicures franceses amb colors molt vius en les puntes i, en la base, rosa nude tant mat com amb una mica de lluentor a vegades”. Aquest estil és compatible amb tots els llargs d’ungles, també curtes. L’única cosa que es necessita són uns quants colors combinables… i a jugar!

3. Tot al rosa

El rosa és el color per excel·lència de les flors, de la primavera. I aquest 2021 ho serà més que mai perquè es convertirà en protagonista de molts dels nostres looks. I el millor de tot és que no hi ha un sol rosa, sinó multitud de tonalitats i matisos que t’aportaran versatilitat i màxima personalització. Des dels tons pastel als més vibrants; clars gairebé blancs o més pròxims al marró. I si no pots decantar-te per un només, prova de combinar-los en la teva manicura. El resultat serà espectacular. A més, el rosa és un color bàsic preciós per a acompanyar-los de dissenys o decoració.

4. Al saborós cafè

Per a aquelles dones a les quals els agraden les manicures en tons foscos, els proposem la tendència Latte-*manicure, inspirada en els saborosos i suggeridors tons del cafè. Ets més de Cappuccino, Macchiato o Espresso? Si no pots triar, aposta per tots els tons fent una escala de color en la teva manicura. Una proposta sofisticada i que et vindrà genial per a passar del fred de l’hivern a la calor de l’estiu. Els tons marrons i negres queden molt bé en tota mena de pells, especialment quan s’afegeix una capa de lluentor final. I si vols fer un pas més en la teva creativitat, decora les teves ungles amb uns punts blancs o unes línies platejades. Avís: això és més addictiu que el mateix cafè.

Per bellezactiva.com