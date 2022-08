La tercera setmana d’agost l’ocupació hotelera registra els mateixos nivells que la segona

No hi ha hagut, pràcticament, diferència pel que fa a l’ocupació hotelera registrada al Principat entre la segona i la tercera setmana del mes d’agost. Tradicionalment, la segona setmana és de les més importants de l’estiu quant a turisme. Això vol dir que la progressió està sent favorable. Mentre que del 8 al 14 d’agost és va assolir un 90,65% d’ocupació, del 15 al 21 ha estat del 89,07%.

Des de la Unió hotelera d’Andorra (UHA) s’havia fet una previsió al voltant del 77% d’ocupació, extrem que evidencia que els pronòstics s’han vist millorats. L’UHA també indica que, per parròquies, l’ocupació ha estat equilibrada i que, amb l’acumulat de les tres setmanes d’agost, es pot preveure per a aquest mes uns registres per sobre dels anys prepandèmia, però, en canvi, per sota del 2021. Així, el pronòstic per a la propera setmana fa pensar en xifres per sota de les obtingudes els darrers dies, sobre el 65,24%.