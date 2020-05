La tendència de la corba epidemiològica apunta a un “final d’aquest brot”

La doctora Mireia Garcia, del Ministeri de Salut, ha presentat aquest dimarts les corbes epidemiològiques i ha manifestat que la tendència d’aquestes apunten a un “final d’aquest brot”, però no es pot descartar que aparegui un nou episodi. Per això ha insistit en la importància de les mesures de protecció i seguretat, com fer servir mascareta, rentar-se les mans tot sovint i mantenir les distàncies entre persones.

En aquest sentit, la doctora Garcia ha explicat que les línies segueixen les corbes habituals d’una epidèmia i que s’està a l’aguait per “veure com les obertures afecten a la progressió” d’aquestes corbes, ja que “el virus no ha desaparegut“, encara que s’arribi al cinquè dia consecutiu sense registrar cap nou contagi -sense comptar els detectats a partir dels test serològics d’anticossos.

Ha estat la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, l’encarregada d’actualitzar les dades. Els casos acumulats es mantenen en 761 i tampoc varia el nombre de defuncions: 51 amb Covid-19 des que es va iniciar l’emergència sanitària. Quatre persones han rebut l’alta en les últimes 24 hores i ja són 628 les persones que han superat la malaltia.

Ingressats a l’hospital per coronavirus hi ha 6 pacients, només un d’ells a la unitat de cures intensives amb ventilació mecànica.