La temporada d’hivern es tanca amb una mitjana del 70,91% d’ocupació hotelera

Porta de l’habitació d’un hotel (Istock.com)

Segons informa la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) la temporada d’hivern 2023-2024 s’ha tancat amb una mitja d’ocupació del 70,91% amb 124 dies esquiables. Val a recordar que la campanya anterior, 2022-2023, va ser una mica superior registrant-se una mitjana del 72,07% amb 136 dies esquiables.

Des de la UHA assenyalen que el resultat és satisfactori tenint en compte que ha estat una temporada curta i marcada pel retard de les nevades. Aquest fet ha marcat el ritme de reserves i dels preus en la majoria d’establiments i de totes les parròquies durant tot l’hivern.

Els festius assenyalats com Nadal, Reis, Carnaval i els caps de setmana s’han salvat amb solvència. L’afectació es fa més palesa als períodes després dels festius entre la Puríssima i Nadal, i després de Reis fins carnavals on la incertesa que ha generat la manca de neu ha impactat negativament reduint les reserves.

En comparació amb la campanya 2022-2023 hi ha un factor diferenciador, com va ser la plena normalitat després de la Covid i hi havia persones que feia dues temporades que no esquiaven.

Els esforços des de les estacions d’esquí en poder obrir a poc a poc el màxim dels seus dominis, amb les millors condicions de la neu i comunicar-ho han ajudat i han fet possible una satisfacció per sobre de les expectatives que molts turistes tenien abans de desplaçar-se a Andorra.

Igualment, els esdeveniments, els actes i les campanyes d’Andorra Turisme han contribuït a mantenir l’atractiu de país.