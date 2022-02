La Temporada 2022 de l’Auditori Nacional, “volgudament eclèctica i plural”

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb el cap d’àrea d’Acció Cultural, Joan-Marc Joval, i els artistes participants han presentat aquest dijous la Temporada 2022 de l’Auditori Nacional d’Andorra. La proposta d’enguany compta amb la participació de quatre artistes del país amb la voluntat de continuar donant suport al sector per dinamitzar-lo i incentivar la creació artística.

“Una temporada volgudament eclèctica i plural, amb varietat d’estils tant musicals com de posades en escena, i amb una aposta clara per impulsar els músics nacionals i també per apropar propostes de fora al públic del país”, ha destacat durant la presentació la ministra. En aquest sentit, Riva ha emfatitzat que es manté la col·laboració simultània amb les ambaixades d’Espanya i França per la programació diversos artistes provinents dels seus països. “Una programació diversa que té la voluntat de fer partícip a un ventall de públic el més ampli possible i, si res no canvia, recupera el 100% de l’aforament”, ha explicat.

Entrant al detall de la programació, la Temporada l’obrirà el 4 de març l’artista espanyol Delafé i ho farà amb un concert en què presentarà el seu format més íntim i acústic juntament amb la cantant i multiinstrumentista Andrea Mir. Una gran ocasió per poder escoltar clàssics com ara ‘Mar el poder del mar’ o ‘Enero en la playa’, i noves joies com ara ‘La gran ola’ o ‘Mixtape’.

La banda andorrana, El tren de la musa, serà l’encarregada de continuar la temporada el 18 de març. El projecte musical del compositor, músic i vocalista Jacob Díaz, tocarà per primera vegada a l’Auditori Nacional d’Andorra, i ho farà per presentar el seu primer disc, Vent del nord, enregistrat l’any 2020 gràcies a una subvenció del Ministeri de Cultura.

L’1 d’abril serà el torn de Julieta Venegas. L’artista mexicana torna al Principat per tocar a l’Auditori Nacional i presentar Volver a vernos, gira 2022. Després de cinc anys, la cantant més universal torna a fer gira pel continent europeu de març a abril del 2022. A més del nou CD, Venegas també tocarà i cantarà els seus èxits de tots aquests darrers anys al costat d’una selecció acurada de músics.

Javier Ruibal agafarà el relleu de la Temporada el 29 d’abril. Premi nacional de músics actuals 2017 del Ministeri de Cultura del Govern espanyol i guanyador del Goya a la millor cançó original 2020 amb “Intemperie”, presenta a l’Auditori Nacional el seu nou treball d’estudi, Ruibal, un disc llibre amb material inèdit compost durant el confinament.

El 8 de maig serà el torn per als més petits amb Reggae per a Xics. Després de tres anys i una pandèmia mundial, The Penguins va tornar el 23 d’abril del 2021 amb un nou treball discogràfic: Quadern de Bitàcola, el cinquè amb el projecte Reggae per Xics, adreçat al públic familiar.

Qui pujarà també per primera vegada a l’escenari de l’Auditori Nacional serà Enric Bartumeu (Kic Barroc) el 21 de maig. Per a l’ocasió presentarà un espectacle inèdit, Jazz Pirinenc, amb què pretén reivindicar la música d’autor del Pirineu i posar en valor la figura d’Enric Marfany i Gosset, compositor andorrà de principis del segle passat.

El 10 de juny serà el torn de Mikel Erentxun. Després que l’any 2020 se celebrés el 35è aniversari del primer disc d’estudi de Duncan Dhu, Por tierras escocesas (1985), el donostiarra torna a la carretera amb tota la seva banda i en elèctric per donar una nova vida a una selecció de cançons mítiques, que inclou aquest projecte especial, Amigos de Guardia.

Durant el confinament, l’artista andorranomanresà Juli Barrero va iniciar el projecte de compondre els seus propis temes. Temes que han pres forma en el projecte anomenat Líquid. Líquid comprèn un EP publicat en vinil, tres vídeos enregistrats en directe: Il·lumina el meu món, Llei de vida i Dones d’aigua, i dos videoclips: Plou a la Massana i Dones d’aigua. Aquestes novetats, i més, les interpretarà al Nacional el 2 de juliol.

Després de la parada per l’estiu, el 24 de setembre The smart shallows serà l’encarregat de pujar a l’escenari de l’Auditori. És un grup format per músics que resideixen entre Andorra, Espanya i França, atrets tots per la idea de la interpretació lliure de partitures. El punt fort de la banda és la companyonia, el fet que tots els integrants es mostren propers entre ells i la facilitat de transmetre aquesta sensació al públic que els escolta, una escolta activa fonamentada justament en la preparació de les actuacions.

El 22 d’octubre serà el torn per la cantautora catalana Suu. De personalitat desbordant i una de les cares més visibles de la nova fornada de músics catalans i espanyols, presentarà a Andorra el seu nou disc. Del gènere neoindie, les seves lletres i cançons també es caracteritzen per motivar la lluita per l’empoderament de la dona.

Poupie serà qui tancarà la Temporada 2022 el 4 de novembre. La francesa presentarà a l’Auditori Nacional el seu primer àlbum, Enfant Roi, amb unes lletres melòdiques i sinceres que desprenen una disbauxa de llibertat, audàcia i espontaneïtat. Més enllà de la forma, són les múltiples facetes musicals i la identitat plural de Poupie les que donen la bellesa en aquest primer àlbum de llarga durada.

Tots els concerts començaran a les 21:30h, excepte de les dos sessions del concert infantil, Reagge per Xics, que seran a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda.

Venda d’entrades, també a la taquilla de l’Auditori

Pel que fa a l’obtenció d’entrades, i tal com ha explicat Joan-Marc Joval, es recupera com a novetat d’enguany la possibilitat d’adquisició a les taquilles de l’Auditori. Tot i això, i amb la voluntat de facilitar el màxim l’adquisició de les entrades, es manté el sistema de venda d’entrades en línia a través de la web de cultura (www.cultura.ad) i al punt d’informació Illa Carlemany.

Joval també ha explicat que les entrades per als 11 concerts de la Temporada 2022 es posaran a la venda gradualment. “Malgrat que acabem de recuperar el 100% de l’aforament per als esdeveniments culturals hem adoptat aquesta decisió com a mesura de precaució davant la possibilitat d’haver d’adaptar l’aforament de l’Auditori en cas que es donés un repunt de la pandèmia”, ha apuntat.

Pel que fa a les tarifes, els espectacles d’enguany se situen entre els 8 i els 25 euros, continuant així amb la política del Ministeri d’oferir una programació de gran qualitat a preus assequibles. A més, els posseïdors del carnet jove gaudiran d’un descompte del 15% en la compra d’entrades.