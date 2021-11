La TDT passarà a ser d’alta definició el 2 de febrer de 2022

La Televisió Digital Terrestre (TDT) passarà a ser d’alta definició el 2 de febrer de l’any vinent. D’aquesta manera, tots els canals que emetin en alta definició només es podran veure amb aquesta qualitat d’imatge a Andorra, ja que s’eliminarà l’emissió en definició estàndard (SD).

El canvi serà automàtic i totalment transparent per als usuaris que tinguin un televisor compatible amb la tecnologia HD. Per la seva banda, aquells aparells que siguin molt vells i que no disposin d’aquesta compatibilitat, hauran de complementar-se amb un descodificador que es podrà adquirir a les botigues d’electrònica. S’estima que el 95% dels televisors que hi ha actualment al país són compatibles amb aquesta tecnologia i no requeriran cap canvi.

Es recomana que, tant en el cas d’adquirir un descodificador com en el cas de les persones que desitgin comprar un nou televisor, aquests siguin compatibles amb la tecnologia DVB-T2, de manera que puguin ser compatibles amb possibles actualitzacions en els anys vinents.

Els usuaris de la TDT poden trobar tota la informació relativa a aquest canvi a www.tdthd.ad.