El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha informat de l’aplicació del nou càlcul de la quota tributària de la Taxa sobre la tinença de vehicles per als automòbils dièsel que no incloguin a la seva carta groga el grau d’emissions de CO 2 . El nou càlcul es va aprovar per llei l’any passat i, per tant, és el primer cop que s’aplica.

Així, l’import de la taxa per als vehicles que sí que incloguin aquesta informació a la documentació es mou entre els 24 euros per als menys contaminants, fins als 192 euros pels que emeten més CO 2 /km. Per contra, els propietaris de vehicles que no disposin d’aquesta classificació hauran d’abonar l’import en funció dels cavalls fiscals, i les xifres van des dels 52 euros als 169 euros.

Des del departament de Tributs i Fronteres també han informat que, amb la voluntat de millorar la recaptació en període voluntari, s’engegarà una campanya informativa en col·laboració amb l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA) per tal que en el moment d’adquirir un vehicle els propietaris facilitin el compte bancari on domiciliar la taxa. Cal recordar que el primer any estan exempts d’aquest pagament, que corre assumeix l’AIVA.

L’import de la facturació de la Taxa sobre la tinença de vehicles d’aquest 2020 és de 5,9 milions d’euros, corresponents a 85.233 vehicles. Un 82% dels quals ja han estat domiciliats. La resta tenen fins l’11 de juny per poder fer el pagament a les dependències de Tràmits sense que se’ls apliquin recàrrecs.