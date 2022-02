La taxa de transmissió del coronavirus baixa fins a 0,76 a la Seu d’Urgell

El Sant Hospital té 3 ingressats amb COVID (dos menys que dilluns passat) i la propagació del coronavirus continua baixant a la Seu d’Urgell, tal com ho demostra que l’índex de velocitat de transmissió (Rho7) ja és a 0,76 (-0,12) i, per tant, ja se situa molt per sota del límit recomanat d’1. També tendeixen a la baixa el risc de rebrot, que ara està a 3.125 (-1.679 en comparació amb la setmana passada) i el percentatge de positius als nous tests, que és del 19,01%.

Al conjunt de l’Alt Urgell, aquests tres índexs de referència estan lleugerament per sota: a 0,69, a 2.736 punts i al 17,56%. Aquestes xifres signifiquen que, de mitjana, ja hi ha molts contagiats que no transmeten el virus a ningú del seu entorn (només hi ha 7 positius nous per cada 10 positius previs) i que aproximadament 1 de cada 6 tests dona positiu.

La vacunació amb tercera dosi continua avançant i ara ja cobreix prop de la meitat de la població de l’Alt Urgell (el 43,1%), mentre que el 76,3% d’habitants de la comarca ha rebut almenys una dosi del vaccí. Pel que fa a treballadors essencials, ja han rebut la dosi de record el 53% del total, mentre que el procés de vacunació a infants de 5 a 11 anys abasta el dia d’avui més d’un terç dels alumnes d’aquestes edats (37,3%).

La Cerdanya ja té la Rho7 a 0,54

El descens de la incidència es confirma també al conjunt de l’Alt Pirineu i Aran, on la Rho7 ja és al 0,71%, amb el nivell de transmissió més baix a la Cerdanya (0,54), seguida de l’Aran (0,65), l’Alta Ribagorça (0,83), el Pallars Jussà (0,84) i el Pallars Sobirà (0,95). Pel que fa al risc de rebrot, de mitjana està a 2.208, amb la dada més baixa novament a la Cerdanya (1.200) i la més forta a l’Alta Ribagorça (3.471). La positivitat està al 16,28%. L’única dada que ha augmentat és la d’ingressats: entre els quatre hospitals pirinencs, ara n’hi ha 25, quatre més que la setmana passada.

En el seu balanç setmanal, el vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha assegurat que paral·lelament s’observa “una gran millora a les escoles, ja que l’afectació en infants està molt clarament de baixada“. Alhora, ha recordat que des d’aquest dilluns, el protocol a les escoles es flexibilitza encara més i “ja no inclou quarantenes ni practicar TARs als contactes”, i conclou que “de mica en mica tornem a la normalitat” pel que fa a l’àmbit educatiu. A nivell més local, Fàbrega destaca que “a la Seu i a l’Alt Urgell, com a tot Catalunya, estem clarament de baixada” i que se suma “dues setmanes disminuint contagis i baixant hospitalitzats i llits d’UCI ocupats”, si bé espera que això es tradueixi també en un descens de la mortalitat.

Pel que fa a aquest aspecte, en l’àmbit de Catalunya, avui dia hi ha 2.816 ingressats a planta dels hospitals (-226 respecte de dilluns passat) i 394 ingressats a les UCI (-269), però encara hi ha hagut 291 noves defuncions per coronavirus, que eleven el balanç a 25.899 morts des de l’inici de la pandèmia, ara fa dos anys. D’altra banda, el nombre de catalans que han rebut almenys una dosi del vaccí ja s’apropa als 6,5 milions.