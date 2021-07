La taxa de transmissió del coronavirus a la Seu és a 1,84

El risc de rebrot a la Seu d’Urgell s’ha situat aquest dilluns a 2.462 punts, una de les xifres més altes a la ciutat des que va començar la pandèmia de la COVID-19. Paral·lelament, també estan molt alts tant la velocitat de propagació (Rho7), que és a 1,84 (quan el límit recomanat és d’1) com el percentatge de positius als nous tests, que és del 23,36%. A efectes pràctics, les dues darreres xifres signifiquen que, de mitjana, cada contagiat urgellenc pot transmetre la malaltia a dues persones més i que gairebé una de cada quatre proves PCR que es fan dóna positiu.

Segons les dades actualitzades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en comparació amb ara fa una setmana, tot i que la Rho7 ha baixat (-0,82), el risc de rebrot a la capital urgellenca ha augmentat en prop d’un miler de punts (+908); i la positivitat, en gairebé cinc punts percentuals (+4,97).

Tot plegat fa que les dades de l’Alt Urgell també es mantinguin molt elevades: a nivell comarcal, estan respectivament a 1,56, a 1.860 i al 21,68%. A més a més, les dades han tornat a empitjorar a Oliana, el segon municipi de la comarca, on ara estan a 1,3 de Rho, 2.336 punts de risc i 23,08% de positivitat.

Nova marató de vacunació a la Seu

Per intentar frenar aquesta ràpida expansió de la variant Delta, aquest dilluns l’Institut Català de la Salut ha dut a terme una nova marató de vacunació a la Seu d’Urgell, adreçada a la població d’entre 40 i 69 anys. Els organitzadors han valorat que hi ha hagut novament una bona resposta ciutadana, tot i que recorden que el vaccí no ofereix una protecció del 100% -malgrat que és molt alta- i que per això cal mantenir les mesures elementals de prevenció individual.

Aquest procés es fa sense cita prèvia i permet rebre la vacuna de Janssen, que és d’una sola dosi. Des de l’ICS han agraït la col·laboració de Creu Roja i dels operaris de l’Ajuntament de la Seu en el dispositiu, que s’ha fet al mòdul COVID habilitat a la plaça de Soldevila, al costat del Centre Cívic El Passeig i del Sant Hospital.

Alt percentatge de positius també a Puigcerdà

El mateix passa a Puigcerdà, una altra de les poblacions amb una situació complicada. La capital cerdana té el risc de rebrot a prop del miler de punts (954), la Rho7 a tocar del límit (0,95) i la positivitat disparada fins al 24,32%. Això fa que al conjunt de la Cerdanya aquests tres índexs se situïn a 852, a 0,90 i a més del 20%.

Pel que fa a la resta de comarques pirinenques, l’Alta Ribagorça té ara mateix la velocitat de transmissió més alta de tot Catalunya (2,81), mentre que al Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Aran estan al voltant d’1,40. Pel que fa al risc de rebrot, en aquestes quatre àrees està respectivament a 1.105, 1.120, 1.019 i 767. En tots els casos, sense excepció, es tracta de nivells molt per damunt del recomanat pel Departament de Salut.