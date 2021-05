La taxa de reproducció del coronavirus se situa a 0,88

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha exposat l’evolució dels casos de Covid-19 al Principat: des de l’esclat de la pandèmia hi ha hagut un total de 13.671 casos (+7) i s’han registrat 13.381 altes (+18). El total de defuncions fins a la data és de 127.

Actualment hi ha 163 casos actius (-11): 2 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i no hi ha pacients ingressats ni a l’UCI ni a la planta COVID-19 habilitada a El Cedre.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha confirmat que la taxa de reproducció continua sent inferior a 1 –aquest dimecres se situa en 0,88–, i que el nombre de casos setmanals ha baixat de 100.

Pel que fa al Pla de Vacunació, el ministre ha indicat que actualment s’han administrat 32.317 dosis de la vacuna, i que hi ha 27.613 persones que n’han rebut com a mínim la primera. Així, ha informat que demà es començaran a administrar les segones dosis a les persones que van rebre la primera injecció de Pfizer ara fa tres setmanes.

A més, el ministre ha fet una crida per adherir-se a la campanya de vacunació, que actualment suma 43.850 inscrits –es pot realitzar la inscripció al web www.govern.ad/preinscripcio o al telèfon 775019–, i ha assegurat que “els propers dies rebrem noves remeses de vaccins, pel que les properes setmanes es tornarà a recuperar un bon ritme d’inoculació”.

Finalment, pel que fa a la població escolar, Martínez Benazet ha precisat que també ha disminuït el nombre d’aules sota vigilància activa, que se situa en 13 classes –3 en total i 10 en parcial–, i que n’hi ha 11 en vigilància passiva.