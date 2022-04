La Taula Nacional de Salut Mental i Addiccions incorpora representants de la FAAD

El Govern ha aprovat una modificació del Decret de la Taula Nacional de Salut Mental i Addiccions. Es tracta d’un òrgan consultiu que té com a objectius assessorar l’Executiu en els aspectes relatius a la salut mental, contribuir a definir i elaborar propostes d’actuació, promoure i millorar la coordinació de tots els agents implicats en aquest aspecte, emetre recomanacions en el Pla Nacional Contra les Drogues i desenvolupar iniciatives contra l’estigma en salut mental.

La TNSMA està formada pels ministres encarregats de les matèries de Salut, Albert Font; Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés; Interior i Justícia, Josep Maria Rossell; i Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. També hi són presents representants del ministeri encarregat de Participació Ciutadana, comuns, SAAS, CASS, col·legis oficials de psicòlegs, metges i Infermers, l’associació de Treballadors Socials i membres de les diferents fundacions i entitats socials del país.

Precisament la modificació aprovada serveix per poder incloure a la Taula com a membres de ple dret representants de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones en Discapacitat (FAAD), una entitat que vetlla per la garantia dels drets de les persones amb discapacitat i per la millora de la seva qualitat de vida.

És el tercer cop que es modifica la taula per incloure-hi més membres i fer-la, per tant, més transversal i inclusiva –al febrer s’hi va incloure membres de l’Associació Fòrum Nacional de la Joventut i al març, l’Associació Projecte VIDA–.