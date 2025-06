La Taula Nacional de Mobilitat planteja habilitar tres carrils a tot el carrer de la Unió

Reunió de la Taula Nacional de Mobilitat (SFGA)

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha presidit aquest dilluns la reunió ordinària de la Taula Nacional de Mobilitat que agrupa, a més dels representants del Govern en matèria de mobilitat, el director de la Policia i el cònsol major o menor de cada parròquia. En la reunió d’aquest dilluns l’òrgan ha aprovat la decisió tècnica d’avaluar la possibilitat d’habilitar tres carrils permanents a tot el carrer de la Unió, punt crucial de la mobilitat a la vall Central.

Aquest fet, que ara s’estudiarà i s’haurà de consensuar amb els comuns i privats de la zona, permetria habilitar dos carrils des de la rotonda del quilòmetre zero fins a l’entrada del carrer de Na Maria Pla i mantenir els dos carrils d’entrada de la rotonda de la Dama de Gel fins al carrer de Na Maria Pla.

Forné ha explicat que la possibilitat de tirar endavant el projecte ha sorgit arran de les obres que s’han fet a la zona i ha assegurat que si es pot arribar a impulsar “això suposaria una millora substancial de la mobilitat” descongestionant en aquell punt prop d’un 20% en hores punta. “Estem per a millorar la vida quotidiana de les persones”, ha recordat el secretari d’Estat. A més, aquest canvi també permetria que en els trams amb dos carrils, el central estigués habilitat per a fer girs a l’esquerra. La iniciativa permetrà, en cas que tiri endavant, una major fluïdesa del trànsit tant d’entrada com de sortida de les parròquies centrals.

El secretari d’Estat ha remarcat que la possible futura implementació dels canvis podria ser una realitat a finals d’any amb una mínima afectació al trànsit. La mesura és una de les que prèviament s’han estudiat a nivell tècnic en reunions amb representació de tots els òrgans del país encarregats de la mobilitat i que avui s’han elevat a la Taula Nacional.





Millora del sistema de distribució urbana de mercaderies

Una altra mesura que ha rebut el vistiplau de la Taula ha estat l’impuls d’un estudi per a millorar el sistema de Distribució urbana de mercaderies (DUM). L’objectiu és elaborar un document que compti amb la implicació de tots els actors i sensibilitats del país, tenint en compte que la competència en aquesta matèria rau en el comuns, i poder millorar així el sistema de distribució actual i afavorir la fluïdesa del trànsit. El Govern i els comuns s’han compromès a tenir en compte els resultats de l’estudi i integrar-los en la redacció o modificació dels textos legals d’aplicació.

El treball s’encarregarà a una empresa externa i serà costejat a parts iguals entre el Govern, en representació de la Taula Nacional de Mobilitat, i la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), la Cambra d’Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i l’Associació de Transportistes de Mercaderies i Carburants d’Andorra (ATMCA), actors que han demanat l’impuls d’aquesta mesura per a millorar el sistema actual.