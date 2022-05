La Taula estratègica de les estacions de muntanya de Catalunya analitza la candidatura als Jocs Olímpics

La Taula estratègica de les estacions de muntanya de Catalunya, que és el marc de cooperació estable entre els actors públics i privats implicats en el funcionament d’aquestes instal·lacions, s’ha reunit aquest dimecres al Parc Olímpic del Segre, a la Seu d’Urgell, i ha analitzat el projecte de la candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern 2030. La Taula ha estat presidida pel secretari de Territori i Mobilitat del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín, i ha comptat amb la participació de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, que ha explicat les dues consultes no referendàries que impulsarà el Govern el 24 de juliol. El projecte de la candidatura ha estat detallat per la seva coordinadora, Mònica Bosch, del Departament de la Presidència.

La consellera Victòria Alsina ha posat en valor la celebració d’una taula de treball que exemplifica la col·laboració público-privada: “Necessitem aquesta col·laboració entre la societat civil i administracions perquè el projecte avanci i vagi molt bé”. Ha destacat també “el valor que té socialitzar els reptes de les diferents etapes que té la celebració dels Jocs Olímpics”. “Un dels objectius d’avui era explicar la consulta, és el primer cop que es fa una consulta d’aquest tipus”, ha expressat Alsina. La consellera ha avançat que el mes de maig se signaran els decrets de convocatòria i que activaran totes les campanyes informatives i institucionals per explicar a tothom com es podrà participar.

Més enllà del mateix dia de la consulta del 24 de juliol, si surt el sí, “venen més oportunitats de participació”, ha remarcat la consellera, fent referència al procés participatiu a través del qual “la ciutadania podrà aportar les seves idees per configurar aquest projecte amb una perspectiva de desenvolupament sostenible”. “No només es tracta d’una consulta, sinó també en aprofitar la intel·ligència col·lectiva per definir el projecte olímpic”, ha dit. “Les urnes no ens poden fer mai por. Explicarem bé com votar”, ha conclòs Alsina.

El secretari Isidre Gavín s’ha mostrat “molt satisfet que avui hi ha hagut un posicionament claríssim de la Taula a favor de dels Jocs Olímpics”, tot recordant que en aquest ens estan representants del món local, de les federacions esportives, de les estacions d’esquí i de diferents departaments de la Generalitat. Gavín ha assenyalat que “40 representants s’han manifestat a favor del projecte dels Jocs Olímpics i cinc municipis han expressat que s’esperen a disposar de tota la informació per a més endavant discutir-ho en els seus municipis”.

Mònica Bosch, per la seva banda, ha remarcat que “hem tingut l’oportunitat d’explicar els treballs tècnics previs i l’acord tècnic tancat, que és el que donem per bo”.

El 74% dels habitants del Pirineu, favorables a la candidatura olímpica pels Jocs d’hivern

El 74% dels habitants del Pirineu, incloent-hi també el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès, veuen amb bons ulls la candidatura olímpica pels Jocs d’hivern i només un 22% hi estarien en contra. Ho revela una enquesta del Govern, que avança RAC1. El sondeig mostra que no hi ha diferència en el suport als Jocs entre la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran i les tres comarques que, al final, també votaran a la consulta del 24 de juliol. L’estudi es va fer a tot Catalunya, amb especial atenció als territoris de muntanya. Això sí, el treball de camp de l’enquesta es va fer al desembre, abans de l’estira-i-arronsa sobre on es faria la consulta i de les desavinences amb l’Aragó pel repartiment de les proves.

L’enquesta també explica que els habitants del Pirineu que estan a favor dels Jocs hi veuen una oportunitat per promocionar i internacionalitzar el territori, per fomentar el creixement econòmic i el turisme i millorar les infraestructures. En canvi, els que hi estan en contra temen que es construirien equipaments que quedarien abandonats, que faltaria neu arran del canvi climàtic i que els Jocs tindrien un elevat cost econòmic.

Modernització, sostenibilitat i solvència

La reunió d’aquest dimecres també ha servit per fer balanç de les diferents línies de subvencions atorgades pel Govern a les estacions de muntanya privades durant les anualitats 2020, 2021 i 2022, que sumaran un total de 6 MEUR per a les estacions d’esquí alpí i 600.000 euros per a les estacions d’esquí nòrdic.

Així, pel que fa a les instal·lacions alpines, abans d’iniciar la temporada 2020-2021 es van pagar 2,5 milions en ajuts per conceptes com la digitalització dels forfaits; la renovació dels canons de neu i l’eficiència energètica de la producció; la renovació dels remuntadors, o la rehabilitació dels edificis de serveis existents, com ara establiments de restauració, cabanes o refugis de muntanya per als visitants de les estacions.

A aquesta xifra s’afegeixen 2 milions d’euros més que s’han abonat el març d’enguany com a subvencions extraordinàries de suport a la solvència de les estacions d’esquí alpí privades, en resposta a les pèrdues de la temporada 2020-2021 per les restriccions derivades de la COVID-19.

Durant aquest 2022, el Govern preveu convocar subvencions per import d’1,5 milions per continuar donant suport a les estacions privades d’esquí alpí. Per tant, entre 2020 i 2022 s’hauran concedit un total de 6 MEUR en subvencions a aquestes infraestructures.

Pel que fa a les estacions d’esquí nòrdic de titularitat municipal, la renovació anual del conveni de col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l’Esquí Nòrdic ha permès concedir a aquestes instal·lacions 600.000 euros en subvencions entre 2020 i 2022. Són un ajuts per finançar inversions en infraestructures bàsiques i edificis de serveis.

Així mateix, s’ha presentat el Pla de sostenibilitat turística a les estacions d’esquí nòrdic, que la Mancomunitat de municipis de promoció de l’esquí nòrdic sol·licitarà en breu a la Secretaria d’Estat de Turisme amb el suport de la Generalitat de Catalunya. S’emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb Fons Europeus NGEU, per a la digitalització, transformació verda, eficiència energètica i competitivitat de les activitats de neu i muntanya. Les actuacions que s’hi preveuen suposarien una inversió d’1,6 MEUR a totes les estacions d’esquí nòrdic catalanes.

Motors econòmics en recuperació

Aquestes xifres són una mostra del compromís del Govern català amb les estacions de muntanya, motors de l’activitat econòmica i de l’ocupació d’una part important de la població de les comarques de muntanya i un actiu a l’hora de fixar residents de forma permanent en aquestes zones. El manteniment, reactivació i desenvolupament sostenible de les estacions de muntanya és, doncs, prioritari i d’interès públic, econòmic i social.

Les dades de la temporada de neu 2021-2022, que acaba de finalitzar, confirmen la recuperació després de l’impacte de les restriccions imposades arran de la pandèmia: 2,3 milions de forfets venuts (22,2 milions alpins i 67.120, nòrdics), un 10% més que la temporada 2019-2020. Les estacions alpines han estat en funcionament més de 140 dies i les nòrdiques, una mitjana de 90 dies.