La Taula de l’oci nocturn del Pas es reuneix per a preparar la temporada d’hivern

Reunió de la Taula de l’oci nocturn del Pas de la Casa (Comú d’Encamp)

La Taula transversal per a la millora de l’oci nocturn del Pas de la Casa s’ha reunit aquest dimarts en la sessió de treball anual que convoca el Comú d’Encamp per tal d’encarar la temporada d’hivern. La cònsol major, Laura Mas, i el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, han fet una introducció inicial recordant tots els punts del manual de bones pràctiques que cada any es treballa amb el sector, afegint les millores dels anys anteriors. Durant els propers dies, el Comú repartirà de nou el material informatiu per a recordar la normativa i les mesures a seguir per tal de seguir reduint les incidències.

A la sessió de treball d’aquest dimarts també hi ha participat, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi torres, i la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné que han concentrat les seves intervencions en les últimes accions realitzades al Pas en cadascun dels seus àmbits i les previstes a futur. Pel que fa al servei de Policia, han intervingut el director adjunt, Miquel Àngel Barbolla i l’inspector major Ramon Torné, cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana, per tal d’explicar el reforç policial previst per als mesos d’hivern que inclou els efectius del Grup de Suport de Manteniment de l’Ordre i de la Unitat d’Intervenció Tècnica.

Per part del ministeri de Medi Ambient i Agricultura, la cap del Servei, Laura Coll, ha explicat les darreres intervencions fetes pel control acústic dels locals i ha valorat positivament el resultat de concentrar a la zona del Bullidor els esdeveniments musicals de gran format.

Finalment, els representants del sector que han assistit a la sessió, una quinzena, han coincidit en la voluntat de seguir treballant de forma coordinada a través de la Taula de l’oci nocturn per a evitar molèsties i problemes d’incivisme, especialment en el moment del tancament dels locals.