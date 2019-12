El BOPA ha publicat les noves tarifes i els suplements de servei de taxi ordinari interurbà per al 2020 que entraran en vigor el 7 de gener, després d’haver-se acordat al consell de ministres de la setmana passada. El preu de la baixada de bandera augmentarà cinc cèntims. La majoria de conceptes incrementaran la seva tarifa, tot i que d’altres, com el suplement per esquís, paquet o maleta es mantindrà de la mateixa manera.

A partir del 7 de gener, la baixada de bandera augmentarà 5 cèntims, passant de 2,60€ actual a 2,65€. Pel que fa al quilometratge dins del Principat, el preu d’horari diürn els dies laborables s’incrementarà en dos cèntims, passant d’1,14€ que hi ha actualment a 1,16€. La mateixa diferència de preu tindrà la tarifa d’horari nocturn i festius que passarà d’1,35€ per quilòmetre a 1,37€. L’hora d’espera passarà dels 19,15€ actuals als 19,40€.

En relació amb les sortides fora del país, el quilometratge d’anada i tornada s’incrementarà un cèntim fins a arribar als 56. El suplement per esquís, paquet o maleta es mantindrà als 60 cèntims. També es mantindrà el preu del suplement per trucada a la central de reserves de taxi que és d’1 euro i el dels dies 1 de gener, 14 de març, 8 de setembre i 25 de desembre que continuarà sent de 3 euros. El suplement que sí que s’incrementa és el del transport de més de quatre persones, que passarà d’1,30€ a 1,35€.