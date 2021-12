‘La successió del bosc’ arriba a Ordino

La parròquia d’Ordino acaba de prendre el relleu a Encamp per acollir l’obra artística de Miquel Mercè amb motiu de la candidatura d’Andorra per als Campionats del Món d’esquí alpí 2027. Amb el títol ‘La successió del bosc’, el conjunt itinerant es va inaugurar el 15 de novembre i estarà instal·lat al jardí de la Casa Pairal fins al 26 de desembre.

L’obra s’inspira en l’avet com a element central i contempla una possible evolució fins al 2027. L’objectiu és donar a conèixer la candidatura i vincular l’esport i la cultura “per construir vincles de participació a nivell local amb d’altres sectors més enllà de l’esportiu”, segons explica el dossier que acompanya el treball artístic. Destaca la voluntat sostenible del projecte que ha previst per al desmuntatge dels arbres simbòlics, de ferro corrugat, destinar-los al sector de la construcció i el cos, la pinya, sigui la peça central de la següent acció, després de conèixer el nom guanyador. L’obra inclou un tòtem amb un QR explicatiu.