La solució per a les cames cansades i la mala circulació: els gels d’efecte fred

Tenir les cames cansades, els turmells inflats o una mala circulació en la zona és un problema molt més comú del que sembla. Entre les causes més freqüents que poden provocar aquesta malaltia són l’edat i la genètica, el sedentarisme, una alimentació inadequada… A més, la calor pot arribar a agreujar aquest mal, i ara després de l’època d’altes temperatures, és el moment de posar solució. I els gels d’efecte fred seran el teu gran aliat.

Consells per a cames cansades

Quan es pateix de cames cansades o altres, el més recomanable és canviar els hàbits alimentaris i d’exercici. És bo practicar exercici moderat i sortir a caminar o a córrer. D’aquesta manera els músculs s’activen i alleugen la incòmoda sensació de pesadesa.

Pel que fa a l’alimentació, s’ha d’ajustar la dieta i reduir el consum de sal, ja que aquesta incrementa la pressió arterial. És bo també portar una dieta baixa en calories i rica en fibra i, fins i tot, incloure aliments considerats diürètics naturals.

I, per descomptat, hi ha més petits gestos que poden ajudar a evitar aquesta malaltia. Per exemple, no vestir-se amb peces molt cenyides, ja que comprimeixen massa les cames i dificulten la circulació sanguínia. Portar un calçat còmode pot reduir el problema. I, si s’està molta estona dempeus i quieta, intentar asseure’s i descansar sempre que sigui possible, o caminar i estirar les cames perquè no es carreguin.

Això sí, intentar ajudar externament pot fer que el resultat sigui molt més ràpid i amb millor eficàcia. Així doncs, aquí és on apareixen els gels d’efecte fred.

Gels d’efecte fred

Per a començar, el fred té un efecte antiinflamatori i analgèsic. Millora la circulació sanguínia, disminueix el dolor, la inflamació, les enrampades musculars… Com pots veure, té molts beneficis per al cos. Són gels recuperadors, i són eficaços tant si s’apliquen abans de l’exercici físic com després. Fins i tot, si no es practica cap activitat esportiva de forma continuada, també són eficients.

A més, s’ha demostrat que el fred també ajuda a millorar la cel·lulitis. Llavors, és recomanable aplicar el gel descongestionant muscular tant al matí com a la nit. És important aplicar-los amb un bon massatge per a permetre l’òptima absorció, i sempre en el mateix sentit: de baix cap a dalt.

Per bellezactiva.com