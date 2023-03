La Solidaritat tindrà protagonisme al Zoo del Pirineu el mes de març

La guineu Guille ja té 8 anys. Les seves dents ja no són les més fortes (Zoo del Pirineu)

El Zoo del Pirineu, a Odèn, al Solsonès, engega una campanya per a recaptar fons per a assegurar els aliments i els medicaments pels 150 animals que viuen al refugi. Les despeses de compra dels aliments i medicaments creixen sense precedents. Actualment, són 2.000 euros mensuals.

La Fundació del Zoo del Pirineu aposta per la comunitat i per les persones sensibles a la problemàtica de la fauna salvatge. És en aquest sentit que, l’entitat busca 2.000 persones disposades a pagar 1 euro mensual per a aquesta causa.

Durant el mes de març, Stania Kuspertova, directora del Zoo del Pirineu, ofereix una activitat gratuïta exclusiva per a les persones que donen suport econòmicament aquesta entitat. Els visitants podran alimentar falcons, fer volar xoriguers i també al corb. Amb aquesta activitat es pretén donar visibilitat a les persones que formen part de la comunitat i mostrar la gratitüt per la seva generositat.

Per a unir-se a la campanya i conèixer de primera mà a què es destinen els diners de la recaptació de fons cal subscriure’s a la plataforma Teaming.net al grup «Amics dels Animals Salvatges», tot comprometent-se a pagar tan sols 1 euro mensual per a assegurar els aliments per als animals.

“Cuidar dels animals salvatges és cosa de tots”, assenyalen des de la fundació. Stania Kuspertova anima a les persones a participar en la seva protecció. Com diu la directora del centre: “si no ho fas tu, qui ho farà?”.