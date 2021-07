La Skyrace Comapedrosa tanca una nova edició amb una participació rècord

Després d’un any sense esdeveniment, ha tornat una de les proves més importants i exigents del país: la Skyrace Comapedrosa. L’esdeveniment s’ha assolit sense cap incidència i segons planificació: un total de 3 proves han estat disponibles per a tots els corredors. A la Skyrace Comapedrosa, prova de 24 km i 2.400 metres de desnivell i puntuable per a la Copa del Món de Skyrunning.

La victòria en aquesta prova en categoria masculina se l’ha endut Christian Mathys, amb un temps final de 2:52:01. En segona posició Mitrica Leonard (2:57:54) i finalment en tercera posició, Daniel Antonioli (3:01:51). En categoria femenina, la victòria ha estat per Denisa Dragomir (3:32:28), seguida per Pessey Iris (3:43:11) i Lina El Kott (3:45:00).

Pel que fa a la Skyrace Arinsal, prova de 18 km i 1.400 metres de desnivell positiu. El guanyador en categoria masculina ha estat Javier Fernández amb un temps de 2:11:39, seguit de Cristian Ibañez (2:16:07) i finalment Lartaun Rodriguez (2:18:37). Pel que fa a la categoria femenina, Laia Montoya s’ha endut la victoria amb un temps 2:38:25. Molt seguida en segona posició ha estat la Maria Sau (2:38:33) i en tercera posició, Claudia Galicia amb un temps 2:40:57.

Finalment, a la gran novetat d’aquesta edició, l’Ultra Comapedrosa de 50 km i un desnivell de 4.500 metres de desnivell positiu. Pere Aurell s’ha endut la victòria amb un temps de 6:58:49, seguit de Thibault Leroy (7:03:55) i Alejandro Villarino (7:27:25). En categoria femenina, Roser Español s’ha endut la victòria amb un temps final de 8:55:29 i amb distància, l’han seguit Claudia Gutierrez (9:16:21) i Carolina Rius (9:27:59).

Albert Balcells, director tècnic de la cursa, ha volgut destacar el repte de l’organització de l’Ultra Skyrace, que ha estat possible gràcies a la unió de tots els organitzadors, però a la vegada, l’èxit d’aquesta. Les opinions per part dels corredors ha estat molt positiva i sense dubtes, se seguirà treballant per a millorar-la cada any. Balcells ha destacat que prop de 30 nacionalitats han visitat Arinsal i que els resultats dels corredors han estat molt satisfactoris malgrat l’augment de 3 quilòmetres en l’arribada de la cursa (per seguretat COVID).

Andorra també ha comptat amb la presència de quatre federats i més de 100 participants del país. Dels federats, Sabrina Solana i Lluis San Vicente han participat en la prova Ultra Comapedrosa, però a causa d’una lesió, Sabrina ha hagut d’abandonar la cursa. Pel que fa a Lluis San Vicente, ha arribat en 11a posició amb un temps de 8:08:14. Arnau Soldevila, corredor de la prova de 24 km, ha obtingut un gran resultat i la posició número 21 i un temps de 2:50:42. Pere Riba per la seva banda ha hagut d’abandonar la prova. Tal com ha destacat Carlo Ferrari, director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme, l’Ultra Skyrace ha estat una prova “valorada molt positivament per part dels corredors”. El seu trajecte ha permès convertir-la en una de les proves més dures però a la vegada, més maques. Ha acabat destacant els bons resultats dels corredors d’Andorra i ha lamentat la lesió de Solana.

ARINSAL, CENTRE MUNDIAL DEL TRAIL

Es tracta d’un dels esdeveniments més esperats de l’any, sobretot per Arinsal, ja que implica un gran ambient i moviment turístic. Des d’inicis de setmana, l’estació i la parròquia han treballat per a aconseguir modificar al mínim possible la circulació d’Arinsal. El conseller de Turisme i dinamització de la Massana, Josep Maria Garrallà, s’ha mostrat molt content d’haver pogut acollir la cursa i organitzar-la sense quasi cap incident. Ha destacat l’impacte positiu de l’esdeveniment pel poble, que ha permès tornar a dinamitzar Arinsal i fer-la créixer. Ha tancat la seva ponència comunicant que l’estació postularà per a acollir l’any que ve els Youth World Championships. La previsió seria acollir-los una setmana abans de la Skyrace Comapedrosa i seguir destacant el potencial d’Arinsal. No ha deixat d’agrair la paciència del poble i l’ajuda dels diferents agents.

Així mateix, amb l’objectiu de poder accedir de forma més fàcil als diferents punts d’avituallament, Vallnord – Pal Arinsal ha ofert durant el dia el telefèric gratuït. Una forma d’accedir més còmoda i fàcil on en total han passat 200 persones, una xifra rècord des de l’obertura. Josep Marticella, ha destacat l’èxit de l’esdeveniment així com el fet de poder convertir Arinsal en el centre del Trail Running. Ha destacat la bona organització de la cursa, no només pel que fa a la circulació del poble sinó també en el respecte dels protocols COVID-19. L’estació ha estat molt a sobre per a seguir mantenint uns resultats negatius en incidències. La cursa de l’Ultra Skyrace ha estat clau aquest any per a seguir treballant en la unió física dels dos sectors. Com ha comentat Marticella, la prova ha permès donar a conèixer la bellesa del natural, ja que ha unit Pal fins a la Collada de Montaner per a travessar tot el Parc Natural del Comapedrosa.