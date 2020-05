La SkyRace Comapedrosa s’ajorna fins a l’any vinent

La SkyRace Comapedrosa, que s’havia d’organitzar el proper 29 de juliol de 2020, quedarà ajornada al juliol 2021. D’aquesta manera la prova que aquest any havia de ser SUPER SKY WORLD SERIES no és podrà celebrar per causes del COVID-19 que impedeixen realitzar un esdeveniment d’aquestes característiques.

Des de l’organització lamenten profundament aquesta difícil decisió, degut a l’esforç de corredors, organització, entitats locals que fan que sigui una de les millors curses del calendari Internacional.

Tots els participants rebran un correu on trobaran les opcions per poder conservar la inscripció pel 2021, o el retorn del 100% de la inscripció gràcies a l’esforç del Comú de la Massana i els patrocinadors que cobriran en part les despeses ocasionades per l’anul·lació de la prova.

Josep Marticella, director general de Vallnord – Pal Arinsal destaca que l’objectiu principal en aquests moments està en protegir als corredors i a totes les persones que puguin assistir. Malgrat ser una decisió difícil, es pren amb consciència i l’ajornament de la prova per a l’any vinent farà que la cursa sigui encara més emocionant.

Albert Balcells, director de la cursa, ha manifestat que “les complicacions a Andorra i a nivell mundial del COVID-19, ha fet que haguéssim de prendre una difícil decisió conjuntament amb totes les administracions i entitats afectades, entenent que la millor opció per a aquesta prova era passar directament al calendari 2021, us esperem l’any vinent!”

dees de l’organització s’agraeix el suport i la comprensió de tots els participants i esperen que es pugui sortir al més aviat possible d’aquesta situació inesperada.