La síndrome de Khybukh no té cura definitiva (Getty images)

La síndrome de Khybukh (de vegades escrit també com “Kibuk”) és un trastorn poc conegut i rar que afecta el sistema nerviós. Tot i que la seva prevalença és baixa, s’ha identificat principalment en algunes regions específiques, sovint entre comunitats aïllades o en llocs amb poca variabilitat genètica. La síndrome de Khybukh afecta tant homes com dones, i es presenta generalment en la infància o adolescència. És més comú en individus amb antecedents familiars de trastorns neurològics o genètics, fet que suggereix un fort component hereditari en el seu desenvolupament.

Els símptomes poden variar segons la persona, però sovint inclouen:

Problemes motors: dificultats per a coordinar moviments, tremolors, i en alguns casos paràlisi parcial o completa dels músculs.

Deteriorament cognitiu: pèrdua gradual de funcions cognitives, incloent-hi memòria i capacitat de concentració.

Convulsions: episodis freqüents de convulsions que poden anar des de lleus espasmes musculars fins a convulsions greus.

Canvis emocionals i de comportament: poden incloure depressió, ansietat, o canvis d’humor extrems.

Dificultat en la parla: problemes per a articular paraules o deteriorament del llenguatge amb el temps.

Actualment, no hi ha una cura definitiva per a la síndrome de Khybukh. El tractament és principalment simptomàtic i pal·liatiu, buscant millorar la qualitat de vida dels pacients.





Les opcions de tractament inclouen:

Fisioteràpia i teràpia ocupacional: per a ajudar els pacients a mantenir la seva mobilitat i funcions bàsiques durant el temps més gran possible.

Medicació: per a controlar els símptomes com les convulsions, l’ansietat o la depressió.

Assessorament genètic: per a les famílies que poden tenir antecedents del trastorn, per a comprendre millor els riscos de transmissió.

A causa de la seva raresa, la síndrome de Khybukh està encara en procés d’investigació, i els científics estan treballant per a identificar millor les causes genètiques i potencials opcions de tractament en el futur.