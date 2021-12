La síndica torna a fer una crida al consens per superar els efectes de la Covid-19

Aquesta legislatura entrarà a la primavera en el seu quart any i per això Roser Suñé demana a tots els grups parlamentaris treballar en els textos legislatius en curs i trobar-hi la suma de voluntats per conduir-los a bon port. Considera que aquesta és l’actitud perquè el 2022 sigui la represa d’un camí que la Covid-19 ha estroncat. En aquest sentit també ha fet una petició perquè els efectes socials i econòmics ocupin un lloc important.

També ha parlat les vacunes contra el SARS-CoV-2. Creu que “han estat cabdals per ajudar a controlar la situació”, però ha llançat un missatge a la població per mantenir els esforços.

Més enllà de la pandèmia, en el seu discurs també ha posat en relleu la importància d’afrontar l’emergència climàtica amb “valentia i rigor” i ha repassat la feina feta aquests darrers dotze mesos.

Pel que fa a la tasca que es du a terme al parlament i la dinàmica interna, ha explicat que en aquests tres anys s’ha dotat el Consell General de dues figures: una interventora i un secretari adjunt de gestió i recursos amb l’objectiu de professionalitzar la institució per garantir-ne l’eficàcia i l’eficiència.

S’està treballant en la digitalització documental i en la redacció de l’estatut del personal. La síndica general ha demanat a tots els treballadors encara una mica més d’energia per continuar els nous reptes de transformació.