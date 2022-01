La Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell fa arribar a l’alcalde les queixes rebudes

En la reunió de treball d’aquest mes entre la Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell, Anna Martí, i l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, a més a més del seguiment de temes ordinaris, s’han abordat diferents qüestions relacionades amb les queixes que rep aquesta sindicatura per part de veïns i veïnes de la ciutat.

La síndica ha informat a l’alcalde de la Seu que han augmentat les queixes d’usuaris, sobretot de gent gran i persones amb discapacitat, sobre la bretxa digital existent en l’atenció bancària que hi ha actualment. Cal recordar que respecte aquest tema es van reunir membres del Consell Municipal de la Gent Gran amb les entitats bancàries per fer-los arribar aquest problema que afecta a les persones grans. Per la seva part, Francesc Viaplana ha avançat que properament es reunirà amb les diferents entitats bancàries que hi ha a la Seu d’Urgell per saber si s’han implementat mesures acordades en aquella reunió.

Un altre tema que ha fet arribar Anna Martí a l’alcalde de la Seu són les queixes presentades per part del col·lectiu de la get gran sobre l’increment de la tarifa elèctrica i la interpretació de la carta enviada per l’empresa subministradora d’electricitat. Sobre aquest assumpte, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es reunirà amb la companyia per intentar resoldre-ho.

En aquesta reunió mensual, la síndica també ha fet saber l’augment de les queixes per part de veïns de la ciutat de l’increment de miccions de gossos que embruten els carrers de la Seu d’Urgell. També s’ha constatat la disminució de queixes per defecacions de gossos a la via pública, gràcies a les diverses campanyes de sensibilització realitzades per l’Ajuntament de la Seu per tal que els propietaris dels animals les recullin.

Presentació memòria 2021

D’altra banda, la Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell presentarà properament davant del ple municipal la memòria de l’any 2021. Com cada any, en sessió plenària, Anna Martí donarà compte de les actuacions i gestions realitzades en el darrer any que es recull en un informe anual.