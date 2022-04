La síndica de Greuges de la Seu fa arribar un díptic informatiu sobre les actuacions fetes el 2021

La síndica municipal de Greuges de la Seu d’Urgell, Anna Martí, ha fet arribar a totes les cases urgellenques un díptic informatiu que recull les actuacions portades a terme per a aquesta sindicatura durant l’any 2011. Aquestes actuacions s’inclouen en la memòria de 2021 que la síndica ja va presentar davant del ple municipal el passat 14 de març, tal com preveu l’ordenança de la defensora del ciutadà de la Seu d’Urgell.

Precisament aquest díptic que han rebut els veïns de la Seu d’Urgell fa un breu resum de l’informe sobre les actuacions executades per part d’Anna Martí com a síndica de Greuges de la capital alturgellenca en el darrer any. En aquest fulletó s’explica de forma gràfica i entenedora el nombre d’actuacions i del tipus que són.

Com reclamar

En aquest díptic també hi ha la presentació de la figura de la síndica i quina és la seva tasca i com actua. A més, hi consta l’horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 8 a les 14 hores), el telèfon d’atenció (973 35 00 10, extensió 8055) i el correu electrònic (sindicamunicipalgreuges@aj-laseu.cat).

També s’informa quins són els dies de visita presencial (dimarts i divendres, de 10 a 12 hores, i en hores concertades). L’oficina de la síndica es troba ubicada a l’edifici de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Al díptic també hi consta un codi QR que enllaça amb la pàgina web d’aquesta sindicatura.

Actuacions 2021

La síndica ha dut a terme durant el 2021 un total de 72 actuacions: 3 referents a temes sobre l’administració general, 52 sobre qüestions de l’espai públic i 17 sobre serveis a les persones.

D’aquestes 72 actuacions, 56 han estat queixes presentades davant d’aquesta sindicatura, mentre que les 16 restants han estat consultes i assessoraments. Pel que fa a la iniciativa de les actuacions, 30 les han realitzat dones, 17 ho han fet homes, 15 per part de diversos col·lectius i 10 han estat presentades per parelles.

Per tipus de presentació, 51 han estat presentades de manera presencial, 12 per correu electrònic i 9 per via telefònica. Per franges d’edat, 40 de les actuacions han estat per persones entre els 18 i els 55 a anys, 31 per persones de més de 55 anys i 1 per una persona de menys de 18 anys.

L’informe anual 2021 complet es pot fer consultar a: https://sindicagreugesdelaseurgell.cat/memories.