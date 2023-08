La síndica d’Aran demana que es pugui intervenir en aranès al Congrés espanyol

Seu del Govern d’Aran (RàdioSeu)

La síndica d’Aran, Maria Vergés, ha demanat que es pugui parlar en aranès al Congrés espanyol dels Diputats. De fet, Vergés ja ho ha sol·licitat per carta a la nova presidenta de la cambra baixa, Francina Armengol. La petició s’ha fet després que Armengol anunciés que a partir del pròxim ple ja s’hi podrà intervenir en català, gallec o basc, en resposta a la reclamació que havia fet Junts per Catalunya com una de les condicions per a donar suport a la seva elecció com a presidenta del Congrés.

Malgrat que fins ara els partits d’àmbit estatal sempre havien rebutjat aquesta demanda, i que fins i tot s’havia amonestat els diputats que ho intentaven fer, Vergés ha dit que celebren aquesta nova possibilitat i creu que des del Conselh Generau tenen el “deure moral i institucional” de demanar que també s’hi inclogui l’aranès.

La carta enviada per la síndica també fa referència a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i a la Llei de Règim Especial d’Aran, que reconeixen l’especificitat de la Val d’Aran i el reconeixement de l’aranès com a llengua oficial a Catalunya. La síndica conclou que “el reconeixement de la diversitat lingüística” suposa “una gran passa” en el “respecte i consideració als seus parlants”.

Vergés hi afegeix que “permetent que l’aranès es parli a l’hemicicle es duria a terme una passa significativa per a la protecció, projecció i reconeixement de la nostra diversitat cultural i per a garantir que totes les veus són escoltades”.