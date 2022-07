La Seu: xerrada i tast per a posar en valor els productes làctics, en especial el formatge

La directora científica de la Fundació Alícia, Elena Roura, farà una xerrada amb un tast de formatges comentat. Serà aquest dijous 21 de juliol, a les set de la tarda i tindrà lloc a la sala polivalent de la tercera planta de l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell. Aquesta xerrada té l’objectiu de posar en valor els productes làctics en la millora saludable de les persones.

La xerrada-tast, que porta per títol ‘És bo menjar formatge? Propietats nutricionals’, s’emmarca dins del cicle ‘Parlem de formatge’ coorganitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat.

Per a poder assistir a aquesta activitat cal fer inscripció prèvia a https://agenda.laseu.cat/parlemdeformatge2022/ Té un cost de 2€ per persona.

Elena Roura

Elena Roura és graduada en Nutrició Humana i Dietètica, i en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Doctora per la Universitat de Barcelona (UB) al Departament de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia. Ha treballat com a investigadora en nutrició i bromatologia d’aliments centrada en antioxidants d’aliments naturals.

Ha estat dietista de l’Hospital del Mar i de l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona i tècnica en salut i nutrició pel Ministeri de Salut i Benestar d’Andorra, obtenint un títol de postgrau en Nutrició Clínica a la Universitat de Lleida (UdL). Ha treballat com a professora en Nutrició i Ciències dels Aliments a la Facultat de Farmàcia i en el Grau d’Infermeria del Campus de Bellvitge (UB).

Treballa des de 2005 a la Fundació Alícia i actualment és la Directora Científica i la responsable del Departament de Salut i Hàbits Alimentaris de la mateixa.

Fundació Alícia

El plaer, la salut i la sostenibilitat a l’hora de menjar són els ingredients principals de la Fundació Alícia (Alimentació i Ciència), un centre d’investigació en cuina i promoció dels bons hàbits alimentaris situat a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages.

Creada el 2003 i impulsada per personalitats destacades del món de la gastronomia i la salut, com Ferran Adrià o el cardiòleg Valentí Fuster, aquesta entitat té la Fundació Catalunya La Pedrera com a principal valedora i garant.

L’objectiu que persegueix és doble: traslladar la innovació tecnològica a la cuina i aconseguir que els aliments esdevinguin el millor aliat per a una bona qualitat de vida.