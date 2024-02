La Seu vol saber les necessitats de les persones majors de 70 anys que viuen soles

Presentació de l’estudi sobre la gent gran amb Paqui Gómez, Joan Barrera i Anna Sansa (Aj. la Seu)

La Regidoria de la Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, amb la col·laboració del col·legi La Salle, han iniciat el projecte que porta per nom ‘La soledat no desitjada, una realitat de present i futur’ que té com a objectiu conèixer les necessitats actuals, i també de futur, de les persones majors de 70 anys del municipi que viuen soles.

Aquest estudi, que s’inclou dins del projecte Aprenentatge i Servei que porta a terme La Salle, ha estat presentat per l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, la regidora de Gent Gran, Paqui Gómez, i la directora d’aquest centre educatiu, Anna Sansa.

En la presentació, Joan Barrera ha explicat al respecte que “com equip de govern no només apostem per la construcció d’una residència per a la gent gran, sinó també volem abordar la soledat no desitjada en persones grans. La diagnosi servirà per a planificar i adequar les polítiques públiques a les necessitats d’aquestes persones”. L’alcalde urgellenc ha afegit que acció esdevé una activitat intergeneracional que connectarà aquests joves alumnes de La Salle amb persones grans del municipi.

Per la seva part, la directora del col·legi La Salle de la Seu d’Urgell, Anna Sansa, ha remarcat que des de fa ja força anys el centre porta a terme el projecte Aprenentatge i Servei amb el qual “volem potenciar entre els nostres alumnes la transmissió de valors perquè s’impliquin en la millora de la nostra societat, i en aquest cas que puguin col·laborar alhora de detectar necessitats d’aquesta persones grans amb l’objectiu de millorar les seves condicions de vida”. La directora, qui ha agraït aquesta nova col·laboració amb la Regidoria de Gent Gran, ha recordat que aquest nou projecte se suma als altres dos per a millorar la qualitat de vida de la comunitat que es realitzen des de ja fa uns anys conjuntament amb l’Ajuntament urgellenc com són ‘Tots som joves, tots som grans’ i ‘Ens escrivim’.





‘La soledat no desitjada, una realitat de present i futur’

Paqui Gómez, ha explicat que el procés d’envelliment de la població seguirà en augment en els propers anys. “Això comporta desafiaments socials i econòmics, i un dels propòsits és augmentar l’autonomia de la gent gran i fomentar-ne la vida independent”. Al respecte, la regidora de Gent Gran ha remarcat que “per això aquest estudi se centra en les persones grans no institucionalitzades, majors de 70 anys que no conviuen amb la seva parella ni amb cap familiar”.



“De la diagnosi resultant, que reflectirà les necessitats i demandes d’aquest col·lectiu, es podran adequar les actuacions i polítiques socials a aplicar a la realitat en els propers anys, especialment en el cas de les persones que es troben en situacions més precàries i amb risc d’exclusió”, ha remarcat Paqui Gómez.





Enquesta telefònica

Precisament perquè l’estudi contingui informació actual, s’ha iniciat una enquesta telefònica a unes 200 persones majors de 70 anys residents al municipi urgellenc, i que viuen soles.

Aquestes trucades les realitzen un grup de quatre estudiants de 4t d’ESO de La Salle. Els joves estudiants participants en el projecte s’identifiquen prèviament i els informen que truquen en el marc d’aquest estudi. Les preguntes que els hi fan són diverses com la situació econòmica, familiar i de salut, així com també sobre quins serveis creuen que manquen o cal reforçar al municipi.

Els alumnes lliuraran la memòria d’aquest estudi el dia 15 d’abril, mentre que la presentació del projecte la realitzaran al mateix col·legi La Salle, el dia 19 d’abril. Finalment, a finals del mes d’abril, els alumnes realitzaran la presentació pública del projecte a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

És important remarcar que als alumnes només se’ls hi facilita el telèfon de les persones a qui han de trucar, i en cap cas, cap altra informació.

Aquest Aprenentatge i Servei consta d’una fase teòrica on la dinamitzadora de Gent Gran ha donat eines i informació als alumnes perquè puguin conèixer la situació de la gent gran a la Seu, així com també informació dels recursos que hi ha i la seva explicació.

En la fase pràctica, els alumnes, sota la supervisió de la dinamitzadora de Gent Gran, realitzen les trucades per a recavar el màxim d’informació possible i, així, crear una base de dades fiable per a poder treballar-hi posteriorment. Per a l’ocasió, s’han habilitat quatre telèfons de l’Ajuntament per a poder fer aquesta tasca.