La Seu Urgell organitza un nou BioBlitz al Pla de les Forques

El segon BioBlitz de la Seu d’Urgell, tindrà lloc aquest dissabte 21 de maig a la zona del Pla de les Forques, de dos quarts de deu del matí a dos quarts de dues del migdia.

En aquesta jornada es realitzarà l’estudi de 3 grups biològics: les papallones, bons bioindicadors de l’estat ambiental del municipi, la flora i els ocells. Cal destacar que aquestes jornades les condueixen experts en cada àmbit d’estudi, fet que permet tenir un inventari d’espècies molt acurat de la biodiversitat. Alhora, esdevé una activitat d’educació ambiental molt interessant donat el coneixement dels experts.

Per tal d’assistir a l’activitat cal inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme a: turismeseu.com/bioblitz/. L’activitat és gratuïta, però les places són limitades. S’aconsella alsparticipants portar prismàtics, roba còmoda, aigua, gorra, protecció solar i esmorzar (opcional). Aquesta activitat es dirigeix a adults i a nens a partir de 8 anys.

Què és un BioBlitz

El BioBlitz és una activitat de ciència ciutadana molt interessant adreçada tant a nens com a adults que pretén, per una banda, donar a conèixer el mètode científic d’estudi de les espècies d’un espai alhora que se n’inventaria la biodiversitat, i per l’altra, permet que la ciutadania prenguin consciència de la biodiversitat i de la natura que tenim en un espai proper a la ciutat com és el Pla de les Forques.

El primer BioBlitz que va tenir lloc a la Seu d’Urgell va ser el passat mes de setembre on es van inventariar 3 grups biològics on es van inventariar 54 espècies de flora, 34 d’ocells i 15 de papallones.

Des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es valora molt positivament la realització de la jornada, ja que es va poder apropar la natura als ciutadans d’una manera lúdica i atractiva, i per això s’ha volgut repetir l’experiència aquest pròxim dissabte. El lloc on es realitzarà el BioBlitz i els grups a estudiar seran els mateixos que en la primera edició amb l’objectiu de disposar dades comparatives del mateix espai natural, el Pla de les Forques, en dues estacions diferents, a la primavera i a final d’estiu i principi de tardor.