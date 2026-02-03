La Seu torna a sumar-se al Dia Mundial contra el Càncer il·luminant la façana de l’Ajuntament

La Seu d’Urgell tornarà a sumar-se al Dia Mundial contra el Càncer amb la il·luminació de verd de l’edifici de l’Ajuntament, ubicat a la plaça dels Oms. La iniciativa, oberta a tothom, es durà a terme aquest dimecres, 4 de febrer, a les 7 del vespre. En el mateix acte, les persones participants encendran uns fanalets per a donar suport als qui lluiten contra la malaltia.
La proposta compta amb l’organització de l’Associació Contra el Càncer Alt Urgell, que duu a terme diverses accions de sensibilització. Per exemple, pacients i voluntàries de l’entitat han elaborat antifaços verds per a repartir entre els establiments de la ciutat. L’objectiu és que es visualitzi prèviament la jornada fent fotos i penjant-les a les xarxes socials.