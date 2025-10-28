La Seu tindrà un servei d’autobús gratuït per a desplaçar-se fins al cementiri per Tots Sants

Cartell anunciant la gratuïtat del bus per Tots Sants a la Seu (Aj. la Seu)
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell posarà a disposició a la ciutadania un servei d’autobús gratuït per a desplaçar-se fins al cementiri municipal el pròxim dissabte, 1 de novembre, festivitat de Tots Sants. L’autobús funcionarà durant tot aquest dia, de deu del matí a dues del migdia i de dos quarts de quatre a sis de la tarda. Amb aquest servei de transport pel dia de Tots Sants, l’Ajuntament urgellenc pretén facilitar el desplaçament fins al cementiri municipal a totes aquelles persones que no disposen de vehicle, així com també per a les persones grans o persones amb dificultats de mobilitat.   

L’autobús tindrà parades a la rotonda de Bisbes Prínceps (Plaça Europa), al carrer Comtat d’Urgell (Plaça Lleteries), a la plaça de Mossèn Pere Pujol, al carrer Bisbe Iglesias Navarri (pavellons militars) i a la plaça Catalunya (davant gestoria). 



Horaris dels cementiris de la Seu i Castellciutat 

Al llarg de tota aquesta setmana, el cementiri urgellenc compta amb personal de suport que es troba a disposició de totes aquelles persones que el visitin de les 9:30 fins a les 14:00 i de les 16 a les 18 hores

Val a dir, però, que l’horari d’obertura del cementiri de la Seu d’Urgell és des de les 8:30 a les 20:00 hores, tots els dies de la setmana. 

Pel que fa al cementeri de Castellciutat estarà obert de 9:00 a 18:00 hores durant aquests mateixos dies.

