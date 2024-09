La Seu tindrà pessebre vivent aquest Nadal

Cartell convidant a participar en el futur pessebre vinent de la Seu (Associació Pessebre Vivent)

Enguany es durà a terme la primera edició del Pessebre Vivent de la Seu d’Urgell amb les escenes més representatives de la vida de Jesús de Natzaret. El recorregut inclourà quadres de caire estàtic i d’animació amb oficis d’època, medievals, etc. Tot acollit en un entorn únic com és la Catedral Romànica de Santa Maria i la singularitat del casc antic de la Seu.

Durant el recorregut s’hi podran trobar quadres pessebristes, oficis d’època i costumistes. El pessebre comptarà amb la participació d’un centenar de figurants i una cinquantena més de persones entre voluntaris, controls d’accessos i l’equip organitzador.

L’objectiu és afegir una activitat més a totes les que ja es duen a terme en el Món Màgic de les Muntanyes durant els dies de Nadal i promoure la participació ciutadana i de les associacions de la ciutat promocionant l’activitat turística i cultural de la Seu d’Urgell. Les representacions seran els caps de setmana del 21 i 22, 28 i 29 de desembre

Des de l’Associació Pessebre Vivent volen animar a tothom, petits i grans, a participar en aquest esdeveniment tan especial, on de ben segur es podrà gaudir d’una experiència única i familiar. Per a participar com a figurants i esdevenir voluntaris, a les xarxes socials d’Instagram i Facebook de l’Associació hi ha un enllaç per a poder-se inscriure.