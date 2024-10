La Seu té a punt una vintena d’activitats adreçades a infants i joves per a celebrar la Castanyada i Halloween

Cartell anunciant la sala dels horrors (Aj. la Seu)

Des de l’Àrea de Joventut i Infància del Consistori de la Seu d’Urgell, juntament amb el Pla Educatiu d’Entorn i diverses entitats del municipi, han organitzat un programa amb una vintena de propostes lúdiques per a celebrar la Castanyada i Halloween al públic infantil i juvenil. La programació combina cultura popular, diversió i espais de por per a joves i adults.

La regidora d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Christina Moreno, desitja que infants, joves i famílies gaudeixin de les diferents propostes que trobaran entorn a les celebracions de la Castanyada i Halloween. “El programa compta, un cop més, amb la participació i col·laboració de diverses entitats i associacions que donen una riquesa singular a la proposta conjunta. Convidem a tothom a participar dels diferents espais, dinàmiques i ambientacions que es duran a terme durant les darreres setmanes d’octubre i primers dies de novembre”, manifesta Christina Moreno.





Xerrada Escola de Famílies: Com acompanyar les pors dels infants

El programa Castanyada-Halloween comencen aquest pròxim dijous, dia 23 d’octubre, amb la xerrada de l’Escola de Famílies ‘Com acompanyar les pors dels infants’, que anirà a càrrec del SOAF.

La xerrada és oberta a tothom i gratuïta, i es durà a terme a la Biblioteca Sant Agustí, a les 18:30 hores. Cal, però, fer inscripció prèvia per al servei de “cangur” enviant un correu a pee@aj-laseu.cat.





Tallers familiars Castanyada Halloween

Per al dissabte, 26 d’octubre, s’han organitzat un seguit de tallers creatius per a tota la família, de diferent temàtica, que tindran lloc al peu del passeig Joan Brudieu de la Seu, de les 11:30 a les 13:30 hores, adreçats als més petits de la casa.

A més, mentre duri aquesta activitat, l’espai Temps de cures oferirà un servei dedicat a la cura d’infants. Aquest servei té places limitades i cal fer inscripció prèvia a la carpa que hi haurà allà mateix. Aquest servei està dirigit a infants d’entre 3 a 12 anys, i no té cap cost associat.





Llegendes dels Canonges

Per al dimecres, 31 d’octubre, hi ha organitzada l’activitat Llegendes dels Canonges que constarà de dues sessions de llegendes locals, que es portaran a terme a la part alta del carrer dels Canonges, a càrrec de l’Escola de Teatre de la Seu.

La primera sessió serà a les 19:00 hores, i la segona, a les 19:30 hores. Aquesta proposta s’adreça al públic familiar i és gratuïta.





Cinema: 5 Nights at Freddy’s

El divendres, 1 de novembre, festivitat de Tots Sants, es projectarà la pel·lícula 5 Nights at Freddy’s, a les 19.00 hores, a Cinemes Guiu de la Seu d’Urgell. L’edat recomanada per a poder veure aquest film és per a majors de 12 anys. El preu de l’entrada és de 2 euros.





CAUstanyada, tradicional castanyada amb el CAU

Dissabte, 2 de novembre, tindrà lloc la CAUstanyada, celebració de la tradicional Castanyada amb venda de castanyes, moniatos i xocolata calenta a la plaça de les Monges, a partir de les 17:30 hores, acompanyada de jocs i danses tradicionals a càrrec l’AEIG Urgellenc.





Sala dels Horrors: ‘Preparats per a cridar?’

El dijous 31 d’octubre i divendres 1 i dissabte 2 de novembre obrirà portes la Sala dels Horrors, proposta ‘terrorífica’ que anirà a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell, i que tindrà lloc a la sala Sant Domènec. Les sessions es faran el 31 d’octubre a les 21:00 hores, i els dies 1 i 2 de novembre a les 19:00 hores. El preu de l’entrada a la Sala dels Horrors és de 2 euros.