La Seu segueix amb l’activitat de prevenció de l’assetjament en els centres educatius

Alumnes que ja han participat en les sessions immersives (Aj. la Seu)

El pròxim mes de febrer es tornarà a posar en marxa l’activitat ‘Si no ho vius, no ho sents’ que té com a objectiu prevenir l’assetjament en els centres educatius de la Seu d’Urgell. Concretament hi prendran part un total de 209 alumnes de 1r i 3r curs d’ESO de l’institut La Valira i del col·legi La Salle. Aquestes sessions immersives, que se centren en el context tant de l’assetjament com del ciberassetjament en entorns educatius, hi participaran els dies 11 i 12 de febrer l’alumnat de l’institut La Valira, mentre que els dies 20 i 21 de febrer ho faran els alumnes del col·legi La Salle.

Val a recordar que el passat mes de desembre ja van participar en aquesta activitat, que va a càrrec de V-tools, un total de 363 alumnes de 6è de primària, 2n d’ESO de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) del municipi urgellenc. Així, un total de 572 alumnes que cursen actualment 6è de primària, 1r, 2n i 3r d’ESO en els diferents centres educatius de la Seu d’Urgell hauran participat en aquesta activitat.





‘Si no ho vius, no ho sents’

L’activitat consisteix en una sessió de dues hores a cada grup-classe. Aquestes sessions immersives se centren en el context de l’assetjament i ciberassetjament en entorns educatius.

En aquestes sessions es ressalta la importància de visibilitzar determinades conductes com ara el malnom, l’insult, l’empenta, el clatellot, la puntada de peu, els comentaris sexistes, entre d’altres, que sovint es troben normalitzades sota l’aparença d’una broma, i que poden ser part d’un episodi de violència o discriminació. El que es pretén amb aquestes experiències és col·locar a l’alumnat sota el rol de la víctima, el d’agressor, així com el d’observador.

Aquesta activitat s’emmarca dins del Pla Comarcal contra l’Assetjament en edat escolar, que a través d’un treball en xarxa i comunitari, es vol fomentar la prevenció i la conscienciació a partir de dos grans eixos: un circuit comarcal d’actuació i accions de prevenció.