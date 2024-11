La Seu s’adhereix a la Coordinadora d’ens locals solidaris amb el Poble Sahrauí

Infants sahrauís jugant en el suburbi on habiten (Aj. la Seu)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat adherir-se a la Coordinadora d’Ajuntaments i Ens Locals Solidaris amb el Poble Saharauí (CCASPS). Amb aquesta incorporació, el consistori urgellenc també mostra la voluntat de participar en accions o activitats que proposi l’entitat i en campanyes informatives sobre aquesta qüestió.

El regidor de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Jordi Mas Ortega, ha explicat que a l’hora d’acordar l’adhesió també s’ha tingut en compte l’existència a la ciutat de l’entitat Pirineu amb el Sàhara, una ONG que des de fa prop de dues dècades treballa per a ajudar el poble sahrauí. En aquest temps, i amb el suport del consistori, s’ha organitzat i se segueix organitzant accions com ara l’acollida d’infants a l’estiu o bé l’aportació d’ajut per als camps de refugiats.

Per això, s’ha considerat adient entrar a formar part de la CCASPS. L’aportació anual que s’hi farà serà de 185 euros, que és la que solen fer ajuntaments d’entre 5.000 i 20.000 habitants.

L’adhesió a la CCASPS implica que els seus membres, entre els quals ara hi haurà l’Ajuntament de la Seu, es comprometen a donar suport al poble sahrauí en l’exercici del seu dret a l’autodeterminació. Entre els objectius de la coordinadora també hi ha els de “desenvolupar les relacions fraternals que sempre han caracteritzat els dos pobles”, promoure processos d’agermanament de municipis de Catalunya, millorar les condicions de vida del poble sahrauí mitjançant projectes de cooperació, potenciar la sensibilització envers la situació del Sàhara Occidental, fomentar la participació de la ciutadania en campanyes solidàries, defensar les reivindicacions del poble sahrauí davant d’altres institucions o associacions, demanar el respecte pels Drets Humans als territoris ocupats i participar en organismes de coordinació, jornades i d’altres accions en representació dels seus membres.

La CCASPS es va crear l’any 1996 i actualment en formen part una cinquantena de municipis catalans. Des de 2010 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament es fa càrrec de la secretaria i la comptabilitat d’aquesta coordinadora.