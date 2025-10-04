La Seu revalida de nou la quarta Flor d’Honor de Viles Florides

La Seu d’Urgell ha tornat a revalidar la quarta Flor d’Honor, guardó que concedeix el moviment Viles Florides, i que promou la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), que impulsa la millora d’espais urbans enjardinats en pobles i ciutats de Catalunya i Andorra. A la 14a Gala de Lliurament de les Flors d’Honor celebrada aquest divendres a Món Sant Benet, al municipi de Sant Fruitós de Bages, la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, juntament amb el cap del Servei Municipal de Parcs i Jardins, Bernat Pubill, van recollir aquest guardó que permet que el municipi urgellenc continuï formant part del prestigiós grup de les quatre Fors d’Honors de Catalunya.
Gemma Tó va rebre el premi de mans del conseller català d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, juntament amb l’alcalde d’aquesta localitat, Joan Carles Batanés, i la presidenta de la CHOC, Mercè Martínez. Val a dir que ja són 170 municipis de Catalunya i Andorra els que formen part del moviment Viles Florides, que té com a objectiu millorar els espais públics a través de l’enjardinament i l’enfortiment de les zones verdes.
La gala de Viles Florides 2026 tindrà lloc a la ciutat de Reus (Baix Camp).