La Seu renova l’enllumenat públic combinant eficiència tecnològica i identitat històrica

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha completat una ambiciosa actuació de renovació de l’enllumenat públic en diversos punts de la ciutat. Aquesta intervenció no només modernitza les infraestructures existents, sinó que ho fa sota criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i recuperació del paisatge lumínic tradicional.
Una mirada al passat amb tecnologia del futur
Als barris de Sant Antoni, Sant Pere i Poble-sec, la renovació ha apostat per la recuperació del característic color taronja/ambre de les antigues bombetes, però evolucionant cap a la tecnologia LED d’última generació. Fins fa poc, era tècnicament complex combinar aquesta calidesa visual amb la màxima eficiència, però els nous equips instal·lats permeten:
• Protecció del cel nocturn: Reducció dràstica de la contaminació lumínica.
• Visibilitat òptima: Es manté la màxima potència lumínica per a la seguretat ciutadana.
• Estalvi energètic: Reducció del consum real i de la petjada de carboni del municipi.
Aquesta actuació s’ha dut a terme de forma coordinada amb l’Ajuntament de les Valls de Valira, instal·lant un model de llumenera conjunt per a garantir una imatge cohesionada del territori i facilitar les tasques de manteniment futur.
El cost d’aquest subministrament (a càrrec de SALVI) ha estat de 13.047,61 €, amb un muntatge realitzat per Instal·lacions Vilana S.L. per un valor de 6.758,14 €.
Més seguretat a les avingudes principals
Paral·lelament, s’han finalitzat els treballs de millora a les avingudes Pau Claris, Valls d’Andorra i el carrer Sant Ot. En aquestes vies, l’estat de les antigues llumeneres era molt deficient i moltes ja no funcionaven, generant punts foscos d’inseguretat.
L’actuació ha consistit en:
- Instal·lació de 32 nous projectors situats a una alçada menor per a optimitzar la distribució de la llum.
- Eliminació de zones fosques a les voreres per a garantir un pas de vianants més segur.
- Execució directa: Els treballs han estat realitzats per la Brigada de Serveis Tècnics Municipals, amb una inversió de 5.710 € (IVA inclòs).
Amb aquestes intervencions, “la Seu fa un pas endavant en la millora de l’espai públic, posant la tecnologia al servei del benestar dels veïns i el respecte pel medi ambient”, assenyalen des del Consistori.