La Seu reforça el suport emocional a joves i famílies amb nous projectes a l’Espai Jove l’Escorxador

La Regidoria de Joventut i Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha presentat un nou paquet de recursos i serveis destinats a millorar el benestar emocional, social i comunitari dels joves i les seves famílies. L’objectiu és fer visibles recursos que seran funcionals a partir d’aquest mes de gener, oferint un acompanyament tant puntual com regular per a qui ho necessiti.
La regidora de Joventut, Christina Moreno, ha explicat que aquests projectes neixen de l’escolta activa i de les demandes recollides dels mateixos joves: “Hem volgut convocar aquesta roda de premsa perquè aquest gener fem realitat aquelles línies de treball de les que hem parlat els darrers mesos, sorgides de la recollida de demandes del Consell Municipal d’Adolescents, de l’observació i del manteniment de l’escolta activa”. Moreno ha subratllat que es tracta de serveis flexibles: “Són recursos dinàmics i permeables a la realitat de les famílies i joves; seran vius i susceptibles de canvis si les tècniques així ho consideren per a vetllar per la seva qualitat”.
Quatre eixos per al benestar juvenil i familiar
Tal i com ha esbocat la regidora de Joventut, aquesta estratègia es desplega en quatre projectes clau que tindran com a centre l’Espai Jove l’Escorxador:
- Espai Jove l’Escorxador: Es consolida com el lloc municipal de referència (12-29 anys). “Volem que els joves sentin seu aquest espai de forma especial, però també tenim la pretensió d’expandir activitats a altres punts de la ciutat perquè se sentin part i partícips de la ciutat que els acull i transformen”, ha destacat la regidora. Obre aquest dijous, 22 de gener.
- Horari: Dijous de 16:00 a 19:30 h (prova pilot 2n i 4t dijous de mes).
- Punt de Connexió: Orientació i suport per a famílies amb fills adolescents. Moreno ha remarcat la importància d’aquest recurs: “Donar suport i acompanyar a un/una jove també passa per a reforçar els espais on es relaciona, com el nucli familiar. Aquest ha d’esdevenir un espai on les famílies podran traslladar inquietuds, dubtes o neguits”.
- Horari: Dimecres (9:00-10:30 h) i dijous alterns (17:00-18:30 h).
- Parlem?: Un servei d’escolta i acompanyament emocional per a joves de 14-29 anys d’edat. Segons la regidora, és un projecte molt anhelat: “Un primer espai amic, segur i preventiu on el/la jove se senti còmode per a compartir què el preocupa i se senti validat en tot allò que experimenta”.
- Cita prèvia: WhatsApp 674 259 999 o joventut@laseu.cat.
- Projecte Pangea: Adreçat a joves nouvinguts, de 12-15 anys d’edat. Per a treballar les emocions i el coneixement de l’entorn per a acompanyar-los en el seu procés d’arribada en un context nou i diferent.
Una aposta per la proximitat i la prevenció
Aida Clotet, cap de l’Àrea de Joventut, ha posat l’accent en el caràcter comunitari de la proposta: “L’Espai Jove es consolida com un lloc obert i inclusiu per a potenciar la participació activa i l’oci saludable. Volem generar un sentiment de pertinença on cada jove senti que forma part d’un projecte compartit”.
Per la seva banda, la psicòloga de l’àrea, Elisabet Peiró, ha clos la presentació recordant que l’atenció serà “confidencial, propera i gratuïta”, i ha fet una crida a la participació: “Esperem que aquesta informació arribi a tothom i que qui la necessiti la pugui gaudir. Estarem al costat dels i de les joves i les famílies per a anar perfilant els recursos i que siguin el més funcionals possible”.