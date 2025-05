La Seu rebrà més de 30.000 euros del Pla de Camins

Ivan Sabaté, Cristina Morón, i al seu davant, Joan Barrera (Foto: Diputació de Lleida)

La diputada de Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida, Cristina Morón, acompanyada del director de l’àrea, Ivan Sabaté, ha visitat aquest dimecres l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, on ha estat rebuda per l’alcalde urgellenc, Joan Barrera. Durant la trobada, Morón ha destacat que “garantir unes bones comunicacions i una bona mobilitat és cabdal per a la vida quotidiana de la gent, per al desenvolupament econòmic local i per a la lluita contra el despoblament”.

En aquesta línia, la diputada ha explicat que “el Pla de Camins és una eina fonamental per tal que tots els municipis puguin conservar i millorar la seva xarxa viària local”, i ha anunciat que s’atorgaran 30.908 euros a la Seu d’Urgell amb aquest objectiu.

La Diputació de Lleida va incrementar fins a gairebé 7,5 milions d’euros la partida per a l’arranjament de carreteres per a reforçar el suport als ajuntaments en el manteniment i millora de les comunicacions, especialment en els municipis de zones rurals i de muntanya.