La Seu: Realitzats els primers exàmens teòrics del permís de conduir a la nova aula informatitzada ubicada al CETAP

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha posat en marxa aquest mes de gener la nova aula informatitzada per a la realització dels exàmens teòrics del permís de conduir. Després de la signatura del conveni el passat mes de desembre entre l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la cap provincial de Trànsit de Lleida, Maria José Soler, les instal·lacions ja han acollit les primeres proves oficials sota el nou sistema digital exigit per la Unió Europea. Concretament aquests dies s’han realitzat els exàmens teòrics en tres torns diferents, de 25 places cadascun.
Un servei d’abast pirinenc
L’aula, ubicada al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP), a l’edifici de Les Monges de la Seu d’Urgell, no només dona cobertura als veïns i veïnes del municipi, sinó que actua com a centre de referència per a tota la comarca de l’Alt Urgell, Cerdanya i part del Solsonès.
S’ha de recordar que amb aquesta instal·lació “es reafirma la voluntat d’apropar els serveis a la ciutadania i mantenir la col·laboració amb la DGT per a evitar desplaçaments fora del Pirineu”.
Inversió i funcionament
Per a fer possible aquest canvi del paper al format digital, l’Ajuntament ha realitzat una inversió total de 22.000 euros, desglossats de la següent manera:
• 7.000€ per a l’adequació de l’espai al CETAP.
• 15.000€ per a la compra de les pantalles tàctils necessàries per al nou format d’examen.
Segons recull el conveni, les proves teòriques es realitzaran en aquest centre habilitat almenys una vegada al mes. Aquest nou sistema permet la incorporació de vídeos de percepció de risc, un requisit tècnic que ha fet indispensable la informatització de l’aula.
Val a dir també que aquesta inversió respon a una reivindicació de l’associació d’autoescoles per a mantenir el servei a la Seu d’Urgell.