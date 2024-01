La Seu: Prova pilot amb l’assistent virtual en català, Cati, per a gent gran

Un padrí interactuant amb la Cati i acompanyat per Markus Urban (Aj. la Seu)

Un grup de persones grans ha participat aquest dijous al Punt Òmnia de la Seu d’Urgell en una prova pilot amb l’assistent virtual en català Cati, dissenyat especialment per a la gent gran pel jove estudiant de l’Alt Urgell, Markus Urban.

L’experiència amb aquestes persones grans, de nivells d’experiència tecnològica diferents que han provat la primera versió de l’assistent virtual Cati, ha proporcionat comentaris i suggeriments molt útils per a millorar-lo. “Aquesta prova pilot ha permès avaluar la implementació actual i ha fet sorgir moltes idees interessants per a ampliar les funcions de l’assistent, que segueix en fase de desenvolupament”, explica Markus Urban.





Cati, intel·ligència artificial al servei de la gent gran

Per la seva part, la dinamitzadora del Punt Òmnia de la Seu d’Urgell, Ester Collado, remarca que amb la realització d’aquesta prova pilot “hem pogut comprovar la part positiva de la IA”. Collado afegeix al respecte que “poder col·laborar amb Markus Urban ha estat tota una experiència d’aprenentatge sobre la IA i el que podem fer per a ajudar a les persones grans”.

La dinamitzadora d’Òmnia subratlla de com la necessitat de poder atendre a les persones grans ha fet que aquest jove talent hagi estat capaç de crear aquest assistent i, fer de la tecnologia un aliat. “Ara només cal que Markus Urban acabi de desenvolupar aquesta eina i ens tornarem a trobar per a veure els avenços i els canvis que hi ha introduït i tornarem a saludar a la Cati”.

Ester Collado també agraeix al grup de persones que han volgut participar i viure aquesta experiència amb la Cati.

Recordar que Markus Urban va desenvolupar aquest assistent virtual com a projecte de final de batxillerat amb el qual va guanyar el premi Exporecerca Jove, guardó que li va permetre ser present a la International Science and Engineering Fair dels Estats Units.