La Seu: Primera reunió del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de l’actual mandat

Logotip del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de la Seu (Aj. la Seu)

El pròxim dimarts, 14 de novembre, tindrà lloc la primera sessió del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació (CMSC) de la Seu d’Urgell de l’actual mandat municipal 2023-2027. La reunió es durà a terme al centre cívic El Passeig, a les vuit del vespre. En aquesta sessió es presentaran els nous membres del CMSC, s’explicarà l’estat dels diferents projectes on es col·labora i s’obrirà un torn d’intervencions de les entitats assistents.

També es donarà compte de les activitats dutes a terme per part de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació, així com les accions que té planificades. En aquesta reunió també s’abordarà el pressupost per al 2024.

El regidor de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Seu, Jordi Mas, manifesta que “des de la regidoria mantenim el nostre compromís de destinar el 0,7% del pressupost municipal a projectes de cooperació i sensibilització i, per altra banda, animem a associacions i ONG’ de la ciutat vinguin i participin al Consell de Solidaritat, un espai obert de participació i debat sobre la cooperació al desenvolupament i la defensa dels Drets Humans”.

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació és un organisme entès com un element de debat, participació i assessorament integrat pel màxim nombre possible de representants de totes les ONG.