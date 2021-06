La Seu presenta una agenda cultural d’estiu “equilibrada” amb una cinquantena de propostes

Aquest dilluns s’ha presentat a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell l’Agenda d’Activitats d’Estiu ’21, que recull un total de 53 propostes diferents, per a públics de totes les edats. Així ho han anunciat en roda de premsa l’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, el regidor de Cultura, Carlos Guàrdia, i el tècnic de Festes, Andreu Campillo.

“Estem molt contents de presentar avui aquesta agenda d’activitats culturals perquè representa una tornada a una ‘seminormalitat’, després d’aquest darrer any tan dur que hem passat”, ha manifestat l’alcalde de la Seu. “Amb una àmplia programació cultural adreçada al conjunt de la societat urgellenca, aquesta agenda demostra, una vegada més, la clara aposta que fa l’Ajuntament de la Seu en suport a la cultura, les festes i donar joc a aquest sector que ho ha passat tan i tan malament durant la pandèmia”, ha subratllat Jordi Fàbrega.

Per la seva part, el regidor de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Carlos Guàrdia, ha mostrat també la seva satisfacció de poder presentar aquesta agenda d’activitats que inclou molts esdeveniments elaborats també per les diferents àrees municipals, tot coordinat per l’àrea de Cultura.

Recuperació d’espectacles

Guàrdia ha volgut destacar que hi ha incorporats a l’Agenda, com actes previs a la Festa Major, el concert familiar Reggae per Xics a càrrec de The Penguins, i l’obra de teatre ‘Bona gent’, de Quim Masferrer. “Quan vam haver d’anul·lar la Festa Major l’any passat per la situació de la pandèmia al nostre municipi, vam dir que la voluntat de l’equip de govern seria de recol·locar totes els grups i artistes si així ho volien. I així ho hem fet durant la programació de tardor i d’hivern, i tant els The Penguins com el Quim Masferrer que poguessin portar-nos els seus respectius espectacles a la Festa Major de 2021. Per tant, complim amb el que ja vam acordar amb ells l’any passat, i contents que hagin acceptat tornar a ser programats per aquest any”, ha explicat el regidor de Cultura.

Programa “equilibrat”

L’Agenda d’Activitats per aquest estiu presenta una programació “equilibrada” entre els mesos de juliol i agost, així com tres actes puntuals que es realitzaran al llarg del mes de setembre.

Pel que fa al mes de juliol, destaca les quatre sessions de ‘Clàssics al Parc’ amb Qüestió de nassos, que anirà a càrrec de l’Escola de Teatre de la Seu; així com les dues sessions de circ que ens oferirà Yldor Llach amb l’estrena del seu nou espectacle Enginy’O.

Respecte al mes d’agost hi sobresurt el cicle de jazz Dilluns, diJazz, dimecres, amb els concerts del grup Tirapajazz; del pianista Lluís Capdevila, i del Trio Nilo. També hi ha programat l’obra de teatre Amics, amb Dafnis Balduz i Carla Barroso; l’espectacle de dansa Dels gestos perduts, dels sons oblidats, a càrrec de l’Era Arts Escèniques; el concert de Pau Riba i De Mortimers, amb Diòptria; o els espectacles previs a la Festa Major com són el concert familiar Reggae per Xics a càrrec de The Penguins, i l’obra de teatre ‘Bona gent’, de Quim Masferrer.

A més, l’Agenda d’Activitats per aquests mesos d’estiu també recull les 28 propostes que s’inclouen en el programa d’oci alternatiu Insomni, que comença aquest dijous 1 de juliol amb la celebració de la ‘Nit Blanca Jove’ a la piscina municipal; i les activitats organitzades per l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, que arrenquen aquets pròxim dissabte 3 de juliol amb la sortida guiada La Seu Naturalment.

A l’agenda també hi trobarem els concerts del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) que s’inicien aquest pròxim divendres 2 de juliol amb el concert inaugural a càrrec d’Ensemble Brudieu, a la catedral de Santa Maria d’Urgell; i el programa de concerts de la 44a Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, que s’iniciarà el 23 de juliol.

Exposicions i arts visuals

L’Agenda d’Activitats per aquest estiu també ens ofereix poder visitar les exposicions de Perico Pastor, Il·luminacions, del 16 de juliol al 27 d’agost, i 40 anys, 40 raons, d’INCASÒL, del 27 d’agost al 15 de setembre, ambdues a la sala Sant Domènec; i Super López, del 15 de juliol al 14 d’agost; i La vaga de la Canadenca, del 27 d’agost al 15 de setembre, totes dues a la sala ‘la Cuina’.

Reserves de tiquets

D’altra banda, per assistir a la majoria d’activitats i espectacles organitzats per l’Àrea de Cultura i els de Festa Major caldrà fer reserva prèvia des de la nova plataforma contractada: www.entrades.codetickets.com

Pel que fa a les sessions de l’Escola de Teatre caldrà fer-ho des del seu propi web: www.escoladeteatrelaseu.org

Per les activitats d’Insomni: http://agenda.laseu.cat/insomni

Per participar a l’escape room: www.escaperoomcitylaseu.cat

Quasi bé tots els actes tindran un preu simbòlic entre 2 i 5 euros, i s’hi aplicarà la normativa Covid vigent en cada moment.