La Seu presenta més de 50 propostes culturals per al primer semestre

Christina Moreno, Joan Barrera i Gemma Tó en la presentació del programa cultural del primer semestre (Aj. la Seu)

L’alcalde de la Seu d’Urgell i regidor de Cultura, Joan Barrera, ha presentat aquest dilluns, juntament amb les tinents d’alcalde Gemma Tó i Christina Moreno, l’Agenda Cultural dels mesos de gener a juny. “Estem molt contents de presentar aquesta agenda que ofereix més de 50 propostes culturals, que van des del teatre, la música i la dansa fins al cinema i diverses exposicions”.

Joan Barrera ha manifestat en la presentació d’aquesta Agenda Cultural que “des de l’equip de Govern com des de la Regidoria de Cultura apostem per la cultura, apostem per la participació de totes les entitats culturals de la ciutat, i hi dedicarem tots els esforços necessaris per voler ser, no només ciutat d’esports, i ciutat de natura, sinó que també volem ser una ciutat de cultura”. En aquest sentit, l’alcalde urgellenc ha remarcat que ja s’està treballant en diferents iniciatives com la construcció de l’espai escènic-musical que ja està pressupostat.





Concerts a Sant Domènec

“¿Os acordáis?”, és l’espectacle de poètica inusual, devastadora i electritzant del músic, cantant, actor, escriptor pallasso, bufó… d’Albert Pla que tindrà lloc el divendres, 26 d’abril. “Despertar” amb Manel Fortià Trio que uneixen les seves arrels mediterrànies amb els sons del jazz modern de Nova York, el divendres 23 de febrer. Anthus Quintet, presentaran “Love”, un homenatge a Nat King Cole, el divendres 22 de març.





Arrel Alt Urgell, a la sala la Immaculada

Enguany se celebrarà la segona edició del cicle Arrel Alt Urgell. S’iniciarà el proper divendres, 26 de gener, amb Magari, un duet format per Liv Hallum (acordió diatònic) i Ivan Garriga (violí) que portaran el ball i la música del Pirineu.

El divendres 16 de febrer serà el torn de La Sonsoni, amb Pep Lizandra i Elias Porter, els quals, portaran ‘Muntanyes de vida’.

El tercer i darrer concert d’Arrel Alt Urgell el protagonitzaran el dissabte, 9 de març, Flexüs, amb Cati Plana, Eduard Casals, Jordi Ma Macaya i Marc Figuerola amb “La viu viu”.





Teatre infantil i familiar

L’Agenda Cultural també preveu un seguit de propostes teatrals tant per al públic familiar com per al públic adult. Així, per al pròxim dissabte 27 de febrer tindrà lloc l’obra per al públic infantil ‘Rigoberta i el Widing’, a les sis de la tarda, al Teatre Cinemes Guiu, i diumenge 28 de gener, a les sis de tarda, ‘Improchef’, de La Inestable Ceretana, a la sala d’actes de La Salle.

Els altres espectacles de caire familiar són: ‘Mentida podrida’, de Cal Teatre, el dissabte 24 de febre; i ‘Kariguri’, de la Cia Giramagic, el dissabte 27 d’abril.





Teatre per a públic adult

Per al públic adult, l’agenda també proposa diverses obres teatrals: “M’esperaràs”, de Carles Alberola, amb Estrena Morena i UiU Promotirs, dijous 1 de febrer, a les nou de la nit, al Teatre Cinemes Guiu.

“De perras y criadas”, de Félix Herzog, amb Marta Fons, dijous 14 de març; i “El Ring”, Gabriel Ferrater vs. Salvador Espriu, amb Jaume Madaula i Dafnis Balduz, dijous 9 de maig.





‘Homenatge’ de Quin Xou

L’espectacle teatral ‘Homenatge’ és un petit reconeixement a grups ben coneguts en forma d’esquetxs, amb el segell de la formació urgellenca Quin Xou. Aquest espectable tindrà lloc en tres sessions: divendres 23 de febrer, a les nou de la nit; dissabte 24 i diumenge 25 de febrer, a les set de la tarda. Val a dir que tots els beneficis de la venda d’entrades es destinaran al Banc dels Aliments.





Dansa contemporània

El dissabte 4 de maig serà el torn de l’espectacle de dansa contemporània “Bruixes”, amb Maother Dansa, basat en la poesia de Maria Mercè Marçal. Serà al pati de la Biblioteca Sant Agustí, a les set de la tarda, i s’adreça al públic jove i adult.





Altres propostes culturals

L’Agenda Cultural gener-juny 2024 també recull les diferents exposicions que tindran lloc a la sala municipal ‘la Cuina’; les propostes teatrals de l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell; la programació cinematogràfica del CineClub la Seu i el programa de concerts de l’Escola Municipal de Música.

El programa de mà de l’Agenda Cultural -en format paper- que recull totes les propostes arribarà aquesta setmana a les bústies de totes les llars de la Seu d’Urgell i Castellciutat.