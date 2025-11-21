La Seu presenta els “Sabors de Nadal” que promou els productes de proximitat també durant les festes

La Seu d’Urgell ha presentat els ‘Sabors de Nadal’, una iniciativa gastronòmica que promou els productes de proximitat per a gaudir-los durant les festes nadalenques. L’acte de presentació ha tingut lloc aquest matí de divendres, a l’Ajuntament, a càrrec de la regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Gemma Tó, juntament amb una representació dels 10 establiments participants.
Aquesta aposta gastronòmica s’emmarca dins la programació nadalenca de la Seu, ‘El Món Màgic de les Muntanyes’, en la qual els comerços participants ofereixen productes gormands del territori, tant dolços com salats, pensats per a assaborir-los en els àpats nadalencs. Aquests productes ja es poden adquirir en cadascun dels establiments participants.
Gemma Tó ha destacat el valor d’aquests productes alimentaris en les celebracions i àpats nadalencs: “Aporten un sabor de proximitat, un sabor del nostre territori a les nostres taules, amb una matèria prima de qualitat i una elaboració acurada”.
Els deu establiments alimentaris que ofereixen els seus ‘Sabors de Nadal’:
- Celícies: Ginger cookie, New York cookie amb xips de xocolata i nous, guarnides amb dolç de llet i ninot de gingebre, l’autèntic gust nadalenc.
- L’Infús: Galeta de pa de figues, Infusió del jardí de les espècies.
- Menja’t l’Alt Urgell: Crema de Sant Nicolau, crema de formatge a les fines herbes.
- La Original (El Mos i Serafí): Galetes de Nadal (gingebre i canyella) i torró de Matcha (tot sense gluten) (les galetes també sense lactosa).
- Pastisseria Cadí: Arbres de Nadal de xocolata, torró de cigaló, torró de cacauets fregits amb mel i torró de coco 2.0.
- Crosta i Molla: Picarols, brioxet amb espècies de Nadal.
- Forn Sant Joan: Galetes ‘Minairons’.
- Forn Blasi: Galetes ‘Minairons’.
- Carnisseria Charlie: Arbre de Nadal salat (centre de taula fet amb embotits i formatges, per a anar picant).
- Pastisseria Kessler: Dònuts de Nadal.
Com a senyal distintiu, els comerços que prenen part en aquesta iniciativa gormanda estan identificats a la seva porta d’entrada amb un minairó d’alumini de mida real, a més del cartell identificatiu ‘Sabors de Nadal’.