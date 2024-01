La Seu posa topall al preu dels lloguers

El centre històric de la Seu en vista aèria (RàdioSeu)

La falta de lloguers assequibles afecta també Catalunya i el govern espanyol i la Generalitat han posat fil a l’agulla per a trobar-hi solucions. Una, passa per limitar l’increment de preu. La mesura serà publicada els pròxims dies al BOE i podria entrar en vigor a partir de febrer, tot i que encara no s’ha especificat com s’articularà.

Fa uns mesos, el Govern català va elaborar una llista de 140 municipis on calia frenar l’escalada dels arrendaments d’habitatges, aprofitant la nova llei estatal. Una vegada l’Executiu espanyol ha aprovat la llista, la limitació és a punt per a ser aplicada.

La Seu d’Urgell ha patit en els darrers anys una escalada de preus que ha situat el preu mitjà del lloguer en 500 euros, quan el 2017 era de 383, amb un augment superior al 30%, mentre que el preu de compra en el mateix període ha augmentat un 51%.

La situació, en part, és conseqüència de l’escalada de preus a Andorra, que ha generat una fugida de població a les comarques catalanes properes a la recerca d’opcions més econòmiques. Precisament aquesta setmana l’Ajuntament de la Seu ha aprovat el pressupost del 2024 que preveu destinar 500.000 euros a crear un parc d’habitatges de preu reduït.