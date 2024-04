La Seu posa en funcionament un ‘pis pont’ per a emergències socials

El pis de la Seu que es destina a emergències socials (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ja disposa d’un ‘pis pont’ per a destinar-lo a cobrir emergències socials. Aquest habitatge ha estat adequat per a donar servei, de manera puntual, a persones o famílies en situació de vulnerabilitat. Les persones que accedeixin a aquest pis comptaran també amb l’acompanyament de Serveis Socials per tal que aconsegueixin empoderar-se i esdevinguin persones autònomes.

Al respecte, la tinent d’alcalde d’Acció Social, Christina Moreno, explica que “la Seu té la necessitat de cobrir les diferents situacions que es donen actualment, i per això hem reconceptualitzat aquest ajut, adequant-lo a persones que viuen una situació extrema en algun moment de la seva vida”.

Val a dir que del lloguer i la gestió d’aquest ‘pis pont’ se’n fa càrrec el Servei d’Habitatge i Urbanisme de la Seu d’Urgell (HIULS), pis obtingut a través del conveni signat entre l’Ajuntament de la Seu i la Fundació Privada Hàbitat 3.

El pis consta d’una superfície construïda de 82m2 i es compon de tres dormitoris, un bany, una cuina, un menjador i una sala d’estar.