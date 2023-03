La Seu participa novament en l’Hora del Planeta, gest simbòlic contra el canvi climàtic 

Cartell convidant a participar a l’Hora del Planeta (Aj. La Seu)

La Seu d’Urgell, se suma, una vegada més, a la campanya ‘L’Hora del Planeta’, apagant l’enllumenat de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, la Torre Solsona i l’edifici de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, aquest pròxim dissabte 25 de març, de les 20.30 a les 21.30 hores, amb el lema ‘Apaga el llum. Dona una volta al Planeta’.

A més, des de l’Ajuntament urgellenc s’anima a veïns i veïnes, organitzacions i empreses a unir-se a aquesta “per a construir un planeta més sostenible”. ‘L’Hora del Planeta’ vol mostrar que si se sumen els petits gestos de milions de persones, com apagar els llums durant una hora, es pot construir un futur millor.

L’Hora del Planeta és una campanya de WWF que va començar el 2007 a Sidney com un gest simbòlic de la lluita contra el canvi climàtic. Un gest que consisteix en apagar els llums d’edificis i monuments durant una hora.

Aquesta campanya de sensibilització a nivell mundial, a la que s’hi han adherit 7.000 ciutats d’arreu del món, vol mostrar la importància de la mobilització de tota la societat (ciutadans, empreses, ajuntaments, etc.) per a aconseguir lluitar contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat.

L’Hora del Planeta vol incidir en que aquesta dècada ha de ser el punt d’inflexió per tal de reconèixer el valor de la natura i que cal que prioritzar la seva recuperació juntament amb el clima. Cada cop hi ha més sequeres, inundacions, incendis forestals i pandèmies que degraden el planeta i la qualitat de vida. S’ha d’actuar per tal de mantenir el límit climàtic per sota del 1,5ºC, amb una natura més sana, ja que si s’arriba a un estat de degradació ambiental irreversible i canvi climàtic descontrolat tindrà implicacions socioeconòmiques.